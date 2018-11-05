Непобедимый. Что вы знаете о новом короле российского тенниса

Источник: Спорт-Экспресс

4 ноября российский спорт отпраздновал одну из самых громких побед года: 22-летний Карен Хачанов выиграл теннисный «Мастерс» в Париже. Этого не случалось девять лет. Хачанов заработал почти миллион евро и поднялся на 11-ю позицию в мировом рейтинге. А чем еще примечателен лидер российского тенниса?

Четыре из четырех

Хачанов за свою карьеру играл в четырех финалах турниров АТР и во всех одержал победы. Так было в Чэнду в 2016-м, В Марселе, Москве и Париже — в текущем году. Все титулы Карен завоевал на харде. Примечательно, что в Чэнду Хачанов победил 2 октября — в день рождения своей мамы, и именно ей посвятил первый в карьере трофей на турнире АТР. Перед стартом турнира он занимал 101-е место в рейтинге. А в финале «Мастерса» Карен обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Впервые в карьере.

Персональный турнир

Под Карена Хачанова был создан персональный турнир. В 2015-м в Москве состоялся первый розыгрыш «челленджера» Hoff Open. Его основателем и спонсором стал бизнесмен Александр Зайонц, дядя Карена. Специально для того, чтобы Хачанову было проще набирать рейтинговые очки. Но свой турнир Карен не выиграл, а теперь его мечтают заполучить все турниры АТР. «Челленджеры» остались в прошлом.

Что это за идиоты?

Карен Хачанов женился в апреле 2016-го, когда ему не было еще и 20 лет. Но мир узнал об этом только на Roland Garros-2017. А спустя еще год Хачанов рассказал в эфире «Вечернего Урганта», как познакомился со своей будущей супругой Вероникой Шкляевой.

— Мы знакомы с восьми лет. Вероника тогда тоже занималась теннисом. Она стояла на стойке регистрации, а я со своим другом со всего размаха врезался в нее на багажной тележке — с криком, смехом. Вероника развернулась и спросила у мамы: «Что это за идиоты?» Та ответила: «Дочка, они с нами вместе летят». Так и завязалась любовь с первого взгляда, — рассказал Хачанов.

Карен не носит обручальное кольцо. По его словам, это просто неудобно, поскольку появится необходимость его постоянно снимать и надевать. Носить на цепочке неудобно, так как там уже крестик, а на шнурке — не вариант.

Кепка козырьком назад

Однажды Карен Хачанов в твиттере устроил опрос, в чем ему лучше играть — в кепке или бандане. Его тренер и менеджер настаивали на том, чтобы он играл в бандане.

— Мне нравится играть в кепке козырьком назад — как Ллейтон Хьюитт или как Марат Сафин. На самом деле, достаточно много теннисистов, у которых длинные волосы, так делают. Возможно, я подумал бы о бандане, если бы в ней, например, обыграл Надаля. Но на самом деле я не хочу менять свой стиль.

«Голодные игры» вместо Надаля

После Открытого чемпионата США-2018, в третьем круге которого Хачанов пять часов сражался с Рафаэлем Надалем, к россиянину в мире стали приглядываться гораздо пристальнее. В сети только ленивый не делал записи о том, что Хачанов словно родной брат похож на австралийского актера Лиама Хемсворта («Голодные игры»).

— После матча с Надалем, в котором я играл здорово, говорили не про мою игру, а про то, что я похож на актера ЛиамаХемсворта, — отметил Карен. — Немножко обидно. А что, действительно похож?

Ремарк на разогрев

В интервью телеканалу «Евроспорт» Хачанов однажды признался, что не слушает музыку перед матчами, а предпочитает читать. Оказалось, что его любимый автор — немец Эрих Мария Ремарк.

— Я читал и перечитывал многие его произведения, — признался Хачанов.

Но читает он не только Ремарка. Во время одного из турниров «Большого шлема», например, он читал «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма.

Эксперимент в Милане

В 2017-м Карен Хачанов сыграл первый в истории матч по экспериментальным правилам. Случилось это в Милане на молодежном итоговом турнире года. Вместе с Даниилом Медведевым он опробовал формат с сокращением продолжительности сетов до четырех выигранных геймов, замену линейных судей электронной системой Hawk-Eye, ограничением времени начала розыгрыша очка перед подачей и разминки перед матчем, выведенными в эфир переговорами с тренером через гарнитуру. Тот матч Хачанов проиграл.

Армению люблю, но гражданство не поменяю

У Карена Хачанова, как и у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, армянские корни. Но выступает он за Россию и спортивное гражданство менять не собирается.

— У меня есть армянские корни и по отцовской, и по материнской линии. Мой дед родился и вырос в Ереване, но потом он вместе со своей семьей переехал в Москву. В 2010-м я путешествовал по Армении, у меня друзья в этой стране, которую я люблю. Но я никогда не задумывался о том, чтобы выступать за Армению. Я родился в Москве и провел здесь всю жизнь, — признался Хачанов.

Два тренера — четыре титула

Карен Хачанов за свою взрослую карьеру работал с двумя тренерами. Он начинал с сотрудничества с хорватом Ведраном Мартичем, бывшим наставником Горана Иванишевича. Но в 2014-м поступил в теннисную академию в Барселоне, где его обучением занялся Гало Бланко. С этим наставником Карен выиграл первый титул и вошел в сотню лучших теннисистов мира. В конце 2017-го Хачанов вернулся к работе с Мартичем, завоевал три титула и максимально приблизился к топ-10.

Кастрюля на трибунах

В матче Кубка Дэвиса с командой Белоруссии в сентябре текущего года Хачанов необычным образом поддерживал своего приятеля Андрея Рублева. В перерывах между розыгрышами Карен стучал … по кастрюле.

— Нам из кафе принесли кастрюлю. Надо же было как-то поддерживать. У нас не было хлопушек, ничего, что бывает у болельщиков, нам не выдавали. Поэтому мы таким образом заводили трибуны, — объяснил Хачанов. ﻿.

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