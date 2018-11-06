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09:07 (мск), источник: ТАСС

Жеребьевка группового раунда Итогового турнира ATP состоялась в Лондоне

ТАСС, 6 ноября. Участники Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) узнали своих соперников по групповому этапу. Жеребьевка состоялась в Лондоне в эфире телепередачи The One Show.

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Источник: AP 2018

В жеребьевке принимал участие трехкратный победитель турнира немец Борис Беккер (1988, 1992, 1995). Участники были разделены на две группы — Густаво Куэртена и Ллейтона Хьюитта — по четыре теннисиста. В первый квартет попали Новак Джокович (Сербия, 1), Александр Зверев (Германия, 5), Марин Чилич (Хорватия, 7) и Джонс Изнер (США, 10). Во второй — Роджер Федерер (Швейцария, 3), Кевин Андерсон (ЮАР, 6), Доминик Тим (Австрия, 8) и Кей Нисикори (Япония, 9).

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Нисикори заменил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (4), который снялся с турнира из-за травмы колена. Также не примет участие испанец Рафаэль Надаль (3) — его место занял Изнер. В случае еще одного отказа основного участника его место займет россиянин Карен Хачанов (11). Вторым запасным на турнире является Борна Чорич (Хорватия, 12).

Общий призовой фонд соревнований составляет $8,5 млн. В прошлом году победителем стал болгарин Григор Димитров, обыгравший в финале бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Чаще остальных Итоговый турнир ATP выигрывал Федерер (6 раз), всего один титул ему уступают Пит Сампрас и Джокович. Из российских теннисистов победителем соревнований становился Николай Давыденко — 2009 год.

Итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября.

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