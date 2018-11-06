Циципас обыграл Мунара в стартовом матче NextGen Finals в Милане

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Циципас отметился пятью подачами навылет, двумя двойными ошибками и двумя реализованными брейк-пойнтами. На счету Мунара шесть эйсов, ни одной ошибки подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В другом матче группы А сыграют поляк Хуберт Хуркач и американец Фрэнсис Тиафо.

В соревнованиях, которые пройдут на стадионе Fiera Milano, принимают участие восемь сильнейших игроков АТР тура в возрасте до 21 года. В 2017 году соревнования выиграл южнокореец Чхун Хён, который в финале обыграл россиянина Андрея Рублёва. Уроженец Москвы сыграет на турнире и в этом году.