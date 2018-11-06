Шарапова заняла третье место в рейтинге по сумме призовых за карьеру
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова заняла третье место в рейтинге по количеству заработанных призовых за карьеру, информирует WTA Insider.
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова заняла третье место в рейтинге по количеству заработанных призовых за карьеру, информирует WTA Insider.
Россиянка заработала за 17 лет профессиональной карьеры 38 342 119 долларов. Шарапова — пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница 39 турниров WTA,
Возглавляет рейтинг американка Серена Уильямс — 88 233 301 долларов. Первая ракетка мира Симона Халеп — на шестой строчке (28 145 579 долларов).
Лидеры по заработанным призовым за карьеру. Топ-10
1. Серена Уильямс (США) — 88 233 301.
2. Винус Уильямс (США) — 40 931 048.
3. Мария Шарапова (Россия) — 38 342 119.
4. Каролин Возняцки (Дания) — 33 492 413.
5. Виктория Азаренко (Белоруссия) — 29 278 989.
6. Симона Халеп (Румыния) — 28 145 579.
7. Агнешка Радваньска (Польша) — 27 683 807.
8. Петра Квитова (Чехия) — 27 342 207.
9. Анжелика Кербер (Германия) — 27 156 841.
10. Мартина Хингис (Швейцария) — 24 749 074.