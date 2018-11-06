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19:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шарапова заняла третье место в рейтинге по сумме призовых за карьеру

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова заняла третье место в рейтинге по количеству заработанных призовых за карьеру, информирует WTA Insider.

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Россиянка заработала за 17 лет профессиональной карьеры 38 342 119 долларов. Шарапова — пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница 39 турниров WTA,

Возглавляет рейтинг американка Серена Уильямс — 88 233 301 долларов. Первая ракетка мира Симона Халеп — на шестой строчке (28 145 579 долларов).

Лидеры по заработанным призовым за карьеру. Топ-10

1. Серена Уильямс (США) — 88 233 301.

2. Винус Уильямс (США) — 40 931 048.

3. Мария Шарапова (Россия) — 38 342 119.

4. Каролин Возняцки (Дания) — 33 492 413.

5. Виктория Азаренко (Белоруссия) — 29 278 989.

6. Симона Халеп (Румыния) — 28 145 579.

7. Агнешка Радваньска (Польша) — 27 683 807.

8. Петра Квитова (Чехия) — 27 342 207.

9. Анжелика Кербер (Германия) — 27 156 841.

10. Мартина Хингис (Швейцария) — 24 749 074.

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