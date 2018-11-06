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20:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как в лихие 90-е. С российским теннисом снова все хорошо

После почти десяти мрачных лет за ним есть смысл следить.

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Источник: Спорт-Экспресс

Я хорошо помню теннисный бум, охвативший Россию в 90-е, поскольку сам стал его частью. Однажды на Новый год родители подарили мне ракетку. Примерно в это же время ракетки появились и у нескольких моих друзей и одноклассников. Мы нашли заброшенную асфальтированную огороженную площадку в паре автобусных остановок от дома, расчистили ее, купили краску, сделали разметку, смастерили сетку — столбики, куда ее подвешивать, к счастью были. И начали регулярно ездить играть. Продолжалось это увлечение года два. Чистая любительщина, но нам нравилось.

«Жирные» нулевые

И в этом не было ничего удивительного. Теннис был государственным видом спорта — им увлекался первый президент России Борис Ельцин, а, следовательно, и вся элита страны. «Кубок Кремля» был чуть ли не главным светским мероприятием осени. На центральных каналах могли по полдня без остановки показывать Кубок Дэвиса, а уж многочасовые трансляции с какого-нибудь «Ролан Гаррос» и вовсе были обычным делом.

Так что, пожалуй, нет ничего странного, что следующее десятилетие стало эпохой расцвета российского тенниса, хотя я бы не стал проводить тут прямую взаимосвязь. Сафин, Давыденко, Южный, Шарапова, Мыскина, Дементьева, Кузнецова, Сафина, Звонарева, Петрова… Восемь побед на турнирах «Большого шлема», чисто российские финалы «мэйджоров», два Кубка Дэвиса, четыре Кубка федерации, полностью российский пьедестал в женском турнире на Олимпиаде-2008 в Пекине, звания первых ракеток мира, по 3−4 россиянки одновременно в топ-10 рейтинга и так далее, и так далее. И это при том, что приоритеты вскоре сменились.

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Похмелье и безвременье

Это стало настолько привычным, что казалось, что так будет всегда. Тем неприятнее оказался момент, когда в начале этого десятилетия выяснилось, что великое поколение постепенно сошло, праздник закончился, а из игроков топ-уровня у нас осталась, по большому счету, только Шарапова — при всем уважении к отличной паре Веснина / Макарова. И, что самое грустное, никакого света в конце тоннеля.

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И тем приятнее видеть сейчас, что славные времена, кажется возвращаются, хотя и в несколько другом формате. Почти завершившийся сезон стал в этом отношении прорывным. У мужчин в топ-20 мирового рейтинга ворвались 22-летние Карен Хачанов и Даниил Медведев. Первый и вовсе стал одним из героев года, сначала выдав эпический матч с Рафаэлем Надалем на US Open, а потом взявший «Мастерс» в Париже, обыграв в финале первую ракетку мира Новака Джоковича.

Где-то рядом с ними мог бы быть и 21-летний Андрей Рублев, но его подвела травма спины — из-за нее он пропустил весну и половину лета, а вернувшись, так и не смог найти свою игру. Возможно, следующий год будет лучше.

У девушек в топ-10 вошла 21-летняя Дарья Касаткина, утвердившаяся в статусе первой ракетки России. Адаптируется на взрослом уровне 17-летняя Анастасия Потапова, закончившая год в топ-100 рейтинга.

Похоже, безвременье, длившееся последние 6−7 лет, уходит, и за турнирами будут следить не только теннисные гики, но и те, кого принято называть «кузьмичами». Просто потому, что там играют наши, они на слуху и вполне могут претендовать на победу.

Без системы и закономерностей

Почему так получилось и начался подъем? Искать тут какие-то закономерности, на мой взгляд, точно не стоит. Равно как и говорить о некой работающей системе, производящей игроков высокого уровня. Тем более что президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев все последние годы регулярно жаловался на трудности и недостаток финансирования.

Тот же Хачанов в 15 лет уехал тренироваться в Хорватию, а затем в Барселону. Медведев в какой-то момент вместе с семьей перебрался во Францию, где занимался в академии в Антибе. Касаткина на каком-то этапе тренировалась в Словакии.

Но это же относится и к звездному поколению нулевых. Марат и Динара Сафина, как и Кузнецова, формировались как игроки в Испании, Петрова с 12 лет тренировалась в Польше и Голландии, Шарапову многие и вовсе считают американкой.

Та же Петрова в свое время достаточно жестко высказалась, когда функционеры захотели погреться в лучах очередного успеха, заявив, что все достижения — это заслуга исключительно семей игроков, которые вложились в их карьеры. А Теймураз Габашвили рассказывал, что только к 30 годам рассчитался со всеми долгами и начал зарабатывать призовые для себя.

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Успех без причины

Есть ощущение, что появление в России сразу целой плеяды молодых классных игроков — счастливое стечение обстоятельств. В США высокий уровень жизни, много академий и специалистов, но после звездного поколения Сампраса, Агасси, Курье, Чанга за последние 15 лет из теннисистов топ-уровня был только Роддик. За сестрами Уильямс долгое время была пустота, и только сейчас появились Стивенс и Кис. То же самое можно сказать и про Испанию — есть много теннисных центров, куда едут игроки со всего мира, но своих звезд за исключением Надаля и Мугурусы последние лет 10−15 нет. При том система исправно поставляет крепких мастеров — например, сейчас в топ-100 мужского рейтинга десять американцев и девять испанцев.

Швеция дала миру Борга, Виландера и Эдберга, но что вы слышали о шведском теннисе в этом веке? А чем объяснить феномен бельгиек Жюстин Энен и Ким Клийстерс — ничего подобного не было ни до, ни вот уже 10 лет как не появилось после? И таких примеров можно привести еще много. Поэтому давайте не будем искать причины и закономерности. Хачанов, Медведев и Касаткина безусловно талантливы, и обстоятельства сложились так, что у них получается этот талант реализовывать. А мы можем с удовольствием за этим процессом наблюдать.

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