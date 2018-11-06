Как в лихие 90-е. С российским теннисом снова все хорошо
После почти десяти мрачных лет за ним есть смысл следить.
После почти десяти мрачных лет за ним есть смысл следить.
Я хорошо помню теннисный бум, охвативший Россию в 90-е, поскольку сам стал его частью. Однажды на Новый год родители подарили мне ракетку. Примерно в это же время ракетки появились и у нескольких моих друзей и одноклассников. Мы нашли заброшенную асфальтированную огороженную площадку в паре автобусных остановок от дома, расчистили ее, купили краску, сделали разметку, смастерили сетку — столбики, куда ее подвешивать, к счастью были. И начали регулярно ездить играть. Продолжалось это увлечение года два. Чистая любительщина, но нам нравилось.
И в этом не было ничего удивительного. Теннис был государственным видом спорта — им увлекался первый президент России Борис Ельцин, а, следовательно, и вся элита страны. «Кубок Кремля» был чуть ли не главным светским мероприятием осени. На центральных каналах могли по полдня без остановки показывать Кубок Дэвиса, а уж многочасовые трансляции с
Так что, пожалуй, нет ничего странного, что следующее десятилетие стало эпохой расцвета российского тенниса, хотя я бы не стал проводить тут прямую взаимосвязь. Сафин, Давыденко, Южный, Шарапова, Мыскина, Дементьева, Кузнецова, Сафина, Звонарева, Петрова… Восемь побед на турнирах «Большого шлема», чисто российские финалы «мэйджоров», два Кубка Дэвиса, четыре Кубка федерации, полностью российский пьедестал в женском турнире на Олимпиаде-2008 в Пекине, звания первых ракеток мира, по 3−4 россиянки одновременно в топ-10 рейтинга и так далее, и так далее. И это при том, что приоритеты вскоре сменились.
Это стало настолько привычным, что казалось, что так будет всегда. Тем неприятнее оказался момент, когда в начале этого десятилетия выяснилось, что великое поколение постепенно сошло, праздник закончился, а из игроков
И тем приятнее видеть сейчас, что славные времена, кажется возвращаются, хотя и в несколько другом формате. Почти завершившийся сезон стал в этом отношении прорывным. У мужчин в топ-20 мирового рейтинга ворвались 22-летние Карен Хачанов и Даниил Медведев. Первый и вовсе стал одним из героев года, сначала выдав эпический матч с Рафаэлем Надалем на US Open, а потом взявший «Мастерс» в Париже, обыграв в финале первую ракетку мира Новака Джоковича.
У девушек в топ-10 вошла 21-летняя Дарья Касаткина, утвердившаяся в статусе первой ракетки России. Адаптируется на взрослом уровне 17-летняя Анастасия Потапова, закончившая год в топ-100 рейтинга.
Похоже, безвременье, длившееся последние 6−7 лет, уходит, и за турнирами будут следить не только теннисные гики, но и те, кого принято называть «кузьмичами». Просто потому, что там играют наши, они на слуху и вполне могут претендовать на победу.
Почему так получилось и начался подъем? Искать тут
Тот же Хачанов в 15 лет уехал тренироваться в Хорватию, а затем в Барселону. Медведев в
Но это же относится и к звездному поколению нулевых. Марат и Динара Сафина, как и Кузнецова, формировались как игроки в Испании, Петрова с 12 лет тренировалась в Польше и Голландии, Шарапову многие и вовсе считают американкой.
Та же Петрова в свое время достаточно жестко высказалась, когда функционеры захотели погреться в лучах очередного успеха, заявив, что все достижения — это заслуга исключительно семей игроков, которые вложились в их карьеры. А Теймураз Габашвили рассказывал, что только к 30 годам рассчитался со всеми долгами и начал зарабатывать призовые для себя.
Есть ощущение, что появление в России сразу целой плеяды молодых классных игроков — счастливое стечение обстоятельств. В США высокий уровень жизни, много академий и специалистов, но после звездного поколения Сампраса, Агасси, Курье, Чанга за последние 15 лет из теннисистов
Швеция дала миру Борга, Виландера и Эдберга, но что вы слышали о шведском теннисе в этом веке? А чем объяснить феномен бельгиек Жюстин Энен и Ким Клийстерс — ничего подобного не было ни до, ни вот уже 10 лет как не появилось после? И таких примеров можно привести еще много. Поэтому давайте не будем искать причины и закономерности. Хачанов, Медведев и Касаткина безусловно талантливы, и обстоятельства сложились так, что у них получается этот талант реализовывать. А мы можем с удовольствием за этим процессом наблюдать.