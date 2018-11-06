Как в лихие 90-е. С российским теннисом снова все хорошо

Источник: Спорт-Экспресс

Я хорошо помню теннисный бум, охвативший Россию в 90-е, поскольку сам стал его частью. Однажды на Новый год родители подарили мне ракетку. Примерно в это же время ракетки появились и у нескольких моих друзей и одноклассников. Мы нашли заброшенную асфальтированную огороженную площадку в паре автобусных остановок от дома, расчистили ее, купили краску, сделали разметку, смастерили сетку — столбики, куда ее подвешивать, к счастью были. И начали регулярно ездить играть. Продолжалось это увлечение года два. Чистая любительщина, но нам нравилось.

«Жирные» нулевые

И в этом не было ничего удивительного. Теннис был государственным видом спорта — им увлекался первый президент России Борис Ельцин, а, следовательно, и вся элита страны. «Кубок Кремля» был чуть ли не главным светским мероприятием осени. На центральных каналах могли по полдня без остановки показывать Кубок Дэвиса, а уж многочасовые трансляции с какого-нибудь «Ролан Гаррос» и вовсе были обычным делом.

Так что, пожалуй, нет ничего странного, что следующее десятилетие стало эпохой расцвета российского тенниса, хотя я бы не стал проводить тут прямую взаимосвязь. Сафин, Давыденко, Южный, Шарапова, Мыскина, Дементьева, Кузнецова, Сафина, Звонарева, Петрова… Восемь побед на турнирах «Большого шлема», чисто российские финалы «мэйджоров», два Кубка Дэвиса, четыре Кубка федерации, полностью российский пьедестал в женском турнире на Олимпиаде-2008 в Пекине, звания первых ракеток мира, по 3−4 россиянки одновременно в топ-10 рейтинга и так далее, и так далее. И это при том, что приоритеты вскоре сменились.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnwGXgjnKlF/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnwGXgjnKlF/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/kasatkina/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Daria Kasatkina?</a> (@kasatkina) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-15T15:19:48+00:00">15 Сен 2018 в 8:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Похмелье и безвременье

Это стало настолько привычным, что казалось, что так будет всегда. Тем неприятнее оказался момент, когда в начале этого десятилетия выяснилось, что великое поколение постепенно сошло, праздник закончился, а из игроков топ-уровня у нас осталась, по большому счету, только Шарапова — при всем уважении к отличной паре Веснина / Макарова. И, что самое грустное, никакого света в конце тоннеля.

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И тем приятнее видеть сейчас, что славные времена, кажется возвращаются, хотя и в несколько другом формате. Почти завершившийся сезон стал в этом отношении прорывным. У мужчин в топ-20 мирового рейтинга ворвались 22-летние Карен Хачанов и Даниил Медведев. Первый и вовсе стал одним из героев года, сначала выдав эпический матч с Рафаэлем Надалем на US Open, а потом взявший «Мастерс» в Париже, обыграв в финале первую ракетку мира Новака Джоковича.

Где-то рядом с ними мог бы быть и 21-летний Андрей Рублев, но его подвела травма спины — из-за нее он пропустил весну и половину лета, а вернувшись, так и не смог найти свою игру. Возможно, следующий год будет лучше.

У девушек в топ-10 вошла 21-летняя Дарья Касаткина, утвердившаяся в статусе первой ракетки России. Адаптируется на взрослом уровне 17-летняя Анастасия Потапова, закончившая год в топ-100 рейтинга.

Похоже, безвременье, длившееся последние 6−7 лет, уходит, и за турнирами будут следить не только теннисные гики, но и те, кого принято называть «кузьмичами». Просто потому, что там играют наши, они на слуху и вполне могут претендовать на победу.

Без системы и закономерностей

Почему так получилось и начался подъем? Искать тут какие-то закономерности, на мой взгляд, точно не стоит. Равно как и говорить о некой работающей системе, производящей игроков высокого уровня. Тем более что президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев все последние годы регулярно жаловался на трудности и недостаток финансирования.

Тот же Хачанов в 15 лет уехал тренироваться в Хорватию, а затем в Барселону. Медведев в какой-то момент вместе с семьей перебрался во Францию, где занимался в академии в Антибе. Касаткина на каком-то этапе тренировалась в Словакии.

Но это же относится и к звездному поколению нулевых. Марат и Динара Сафина, как и Кузнецова, формировались как игроки в Испании, Петрова с 12 лет тренировалась в Польше и Голландии, Шарапову многие и вовсе считают американкой.

Та же Петрова в свое время достаточно жестко высказалась, когда функционеры захотели погреться в лучах очередного успеха, заявив, что все достижения — это заслуга исключительно семей игроков, которые вложились в их карьеры. А Теймураз Габашвили рассказывал, что только к 30 годам рассчитался со всеми долгами и начал зарабатывать призовые для себя.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpRuLEtHuih/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpRuLEtHuih/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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We talked about tennis, Liam Hemsworth and for the first time I told a story of how I met my wife..#UrgantShow</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/karenkhachanov/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Karen Khachanov</a> (@karenkhachanov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-23T13:13:58+00:00">23 Окт 2018 в 6:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Успех без причины

Есть ощущение, что появление в России сразу целой плеяды молодых классных игроков — счастливое стечение обстоятельств. В США высокий уровень жизни, много академий и специалистов, но после звездного поколения Сампраса, Агасси, Курье, Чанга за последние 15 лет из теннисистов топ-уровня был только Роддик. За сестрами Уильямс долгое время была пустота, и только сейчас появились Стивенс и Кис. То же самое можно сказать и про Испанию — есть много теннисных центров, куда едут игроки со всего мира, но своих звезд за исключением Надаля и Мугурусы последние лет 10−15 нет. При том система исправно поставляет крепких мастеров — например, сейчас в топ-100 мужского рейтинга десять американцев и девять испанцев.