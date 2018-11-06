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21:58 (мск), источник: Р-Спорт

Рублев обыграл Фрица в матче Итогового молодежного турнира АТР

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев стартовал с победы над американцем Тейлором Фрицем на групповом этапе Итогового молодежного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Милане, призовой фонд которого превышает 1,3 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы В между Рублевым и Фрицем во вторник завершилась со счетом 4:2, 1:4, 3:4 (4:7), 4:3 (7:2), 4:2 в пользу россиянина. Соперники провели на корте 1 час 55 минут.

В следующем матче турнира россиянин встретится с итальянцем Лиамом Каруаной.

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