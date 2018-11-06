Рублев обыграл Фрица в матче Итогового молодежного турнира АТР
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев стартовал с победы над американцем Тейлором Фрицем на групповом этапе Итогового молодежного турнира Ассоциации
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев стартовал с победы над американцем Тейлором Фрицем на групповом этапе Итогового молодежного турнира Ассоциации
Встреча группы В между Рублевым и Фрицем во вторник завершилась со счетом 4:2, 1:4, 3:4 (4:7), 4:3 (7:2), 4:2 в пользу россиянина. Соперники провели на корте 1 час 55 минут.
В следующем матче турнира россиянин встретится с итальянцем Лиамом Каруаной.