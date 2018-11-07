Джокович поддержал Надаля после травмы, назвав другом

— Посылаю мои лучшие пожелания и надежды на скорейшее восстановление после операции, мой друг, — написал Джокович в Twitter.

Ранее стало известно, что Надаль успешно перенес операцию на голеностопе. Надаль снялся с «Мастерса» в Париже, а затем объявил о пропуске Итогового турнира ATP в Лондоне. В обновленном мировом рейтинге испанец уступил первую строчку Джоковичу.