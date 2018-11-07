Джокович поддержал Надаля после травмы, назвав другом
Серб Новак Джокович выразил поддержку испанцу Рафаэлю Надалю, который перенес операцию на голеностопе.
Серб Новак Джокович выразил поддержку испанцу Рафаэлю Надалю, который перенес операцию на голеностопе.
— Посылаю мои лучшие пожелания и надежды на скорейшее восстановление после операции, мой друг, — написал Джокович в Twitter.
Ранее стало известно, что Надаль успешно перенес операцию на голеностопе. Надаль снялся с «Мастерса» в Париже, а затем объявил о пропуске Итогового турнира ATP в Лондоне. В обновленном мировом рейтинге испанец уступил первую строчку Джоковичу.