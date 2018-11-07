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17:00 (мск), источник: Матч ТВ

Джокович поддержал Надаля после травмы, назвав другом

Серб Новак Джокович выразил поддержку испанцу Рафаэлю Надалю, который перенес операцию на голеностопе.

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Источник: Reuters

— Посылаю мои лучшие пожелания и надежды на скорейшее восстановление после операции, мой друг, — написал Джокович в Twitter.

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Ранее стало известно, что Надаль успешно перенес операцию на голеностопе. Надаль снялся с «Мастерса» в Париже, а затем объявил о пропуске Итогового турнира ATP в Лондоне. В обновленном мировом рейтинге испанец уступил первую строчку Джоковичу.

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