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11:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Касаткина стала второй в сезоне по проценту геймов, выигранных на приёме

Официальный сайт WTA продолжает подводить статистические итоги сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Лидером по проценту геймов, выигранных на приёме, является румынка Симона Халеп — 48,5% (55 матчей). Следом за ней располагается россиянка Дарья Касаткина — 46,3% (66), на третьем — американка Слоан Стивенс — 44,2% (54).

Кроме того, Халеп заняла третье место по эффективности реализации брейк-пойнтов — 50,1%. По этому показателю она уступила только представительнице Латвии Елене Остапенко и японке Наоми Осаке. Только эти три теннисистки продемонстрировали результат выше 50%.

Наибольшего прогресса в игре на приёме по сравнению с 2017 годом добилась немка Анжелика Кербер. В прошлом сезоне она взяла 31,8% геймов на подаче соперниц, в этом — 43,9%.

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