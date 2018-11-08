Касаткина стала второй в сезоне по проценту геймов, выигранных на приёме

Источник: РИА "Новости"

Лидером по проценту геймов, выигранных на приёме, является румынка Симона Халеп — 48,5% (55 матчей). Следом за ней располагается россиянка Дарья Касаткина — 46,3% (66), на третьем — американка Слоан Стивенс — 44,2% (54).

Кроме того, Халеп заняла третье место по эффективности реализации брейк-пойнтов — 50,1%. По этому показателю она уступила только представительнице Латвии Елене Остапенко и японке Наоми Осаке. Только эти три теннисистки продемонстрировали результат выше 50%.