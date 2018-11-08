Касаткина стала второй в сезоне по проценту геймов, выигранных на приёме
Официальный сайт WTA продолжает подводить статистические итоги сезона.
Официальный сайт WTA продолжает подводить статистические итоги сезона.
Лидером по проценту геймов, выигранных на приёме, является румынка Симона Халеп — 48,5% (55 матчей). Следом за ней располагается россиянка Дарья Касаткина — 46,3% (66), на третьем — американка Слоан Стивенс — 44,2% (54).
Кроме того, Халеп заняла третье место по эффективности реализации
Наибольшего прогресса в игре на приёме по сравнению с 2017 годом добилась немка Анжелика Кербер. В прошлом сезоне она взяла 31,8% геймов на подаче соперниц, в этом — 43,9%.