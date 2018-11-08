Федерер: Если бы я сейчас был ребёнком, то болел бы за Надаля

Источник: AP 2018

«Конечно, я бы болел за Рафу. Он очень интересный, энергичный игрок, идеальный пример для молодого поколения. Я очень ценю Рафу и Новака Джоковича. Они прикладывают немало усилий на корте. Они моложе меня, но в физическом плане я себя чувствую лучше, чем в 20 лет.

Мне бы хотелось иметь мощнейшую подачу, как у Карловича или Иснера, чтобы зарабатывать очки одним ударом. Или удар с лёта, как у Эдберга. Мне всегда нравились теннисисты, которые очень сильны в этом компоненте, — приводит слова Федерера Tennis World USA.