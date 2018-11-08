Донской добыл волевую победу над Родионовым во втором круге турнира в Братиславе

Источник: РИА "Новости"

В матче второго раунда соревнований он добыл волевую победу над австрийцем Юрием Родионовым — 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5).

Евгений уступал со счётом 1:5 на решающем тай-брейке, однако сумел выиграть шесть розыгрышей подряд.

Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. Донской выполнил 23 эйса и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов. Родионов 15 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.

За выход в полуфинал соревнований Донской поспорит с победителем пары Рамкумар Раманатан (Индия, 6) — Маттиас Бахингер (Германия).