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15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Донской добыл волевую победу над Родионовым во втором круге турнира в Братиславе

Представитель России Евгений Донской (2) вышел во четвертьфинал соревнований категории «челленджер» в Братиславе.

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Источник: РИА "Новости"

В матче второго раунда соревнований он добыл волевую победу над австрийцем Юрием Родионовым — 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5).

Евгений уступал со счётом 1:5 на решающем тай-брейке, однако сумел выиграть шесть розыгрышей подряд.

Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. Донской выполнил 23 эйса и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов. Родионов 15 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.

За выход в полуфинал соревнований Донской поспорит с победителем пары Рамкумар Раманатан (Индия, 6) — Маттиас Бахингер (Германия).

Призовой фонд мужского турнира в Братиславе превышает $ 125 тыс. Турнир завершится 11 ноября. Действующим победителем соревнований является немец Петер Гоёвчик.

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