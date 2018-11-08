Донской добыл волевую победу над Родионовым во втором круге турнира в Братиславе
Представитель России Евгений Донской (2) вышел во четвертьфинал соревнований категории «челленджер» в Братиславе.
Представитель России Евгений Донской (2) вышел во четвертьфинал соревнований категории «челленджер» в Братиславе.
В матче второго раунда соревнований он добыл волевую победу над австрийцем Юрием Родионовым — 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5).
Евгений уступал со счётом 1:5 на решающем
Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. Донской выполнил 23 эйса и реализовал 2 из 13
За выход в полуфинал соревнований Донской поспорит с победителем пары Рамкумар Раманатан (Индия, 6) — Маттиас Бахингер (Германия).
Призовой фонд мужского турнира в Братиславе превышает $ 125 тыс. Турнир завершится 11 ноября. Действующим победителем соревнований является немец Петер Гоёвчик.