Рублев победил итальянца Каруану на Итоговом молодежном турнире ATP

Встреча группы В в Милане завершилась со счетом 4:3 (9:7), 4:1, 4:2. Матч продолжался 1 час 2 минуты.

Рублев одержал две победы в трех матчах на групповом этапе и сохраняет шансы на выход в полуфинал.