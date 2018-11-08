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19:56 (мск), источник: Р-Спорт

Рублев победил итальянца Каруану на Итоговом молодежном турнире ATP

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев победил итальянца Лиама Каруану в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), призовой фонд которого превышает 1,3 миллиона долларов.

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Встреча группы В в Милане завершилась со счетом 4:3 (9:7), 4:1, 4:2. Матч продолжался 1 час 2 минуты.

Рублев одержал две победы в трех матчах на групповом этапе и сохраняет шансы на выход в полуфинал.

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