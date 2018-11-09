Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP Next Gen Finals в Милане
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP Next Gen Finals, который проходит в Милане (Италия).
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP Next Gen Finals, который проходит в Милане (Италия).
Рублёв получил путёвку в
Перед заключительным матчем группового этапа де Минор гарантировал себе выход в следующий раунд. У Рублёва было две победы при разнице сетов 7−5. У Фритца была одна победа при разнице сетов 5−4. Таким образом, Фритцу для продолжения борьбы на турнире нужно было победить де Минора со счётом 3−0 или 3−1. Тейлор уступил первые два сета де Минору. Этот матч ещё продолжается.
Напомним, что Рублёв на турнире в Италии обыграл Фритца и итальянца Лиама Каруану.