Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ворскла0
Карабах1
Футбол. Еврокубки
8.11
Байер1
Цюрих0
Футбол. Еврокубки
8.11
Лудогорец0
АЕК Л0
Футбол. Еврокубки
8.11
Русенборг2
Зальцбург5
Футбол. Еврокубки
8.11
Селтик2
РБ Лейпциг1
Футбол. Еврокубки
8.11
Бордо1
Зенит1
Футбол. Еврокубки
8.11
Славия Пр0
Копенгаген0
Футбол. Еврокубки
8.11
Динамо З3
Спартак Тр1
Футбол. Еврокубки
8.11
Арсенал0
Спортинг0
Футбол. Еврокубки
8.11
Бетис1
Милан1
Футбол. Еврокубки
8.11
Олимпиакос П5
Дюделанж1
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Еврокубки
8.11
Спартак4
Рейнджерс3
Футбол. Еврокубки
8.11
Рапид В0
Вильярреал0
Футбол. Еврокубки
8.11
Аполлон2
Айнтрахт Ф3
Футбол. Еврокубки
8.11
Лацио2
Марсель1
Футбол. Еврокубки
8.11
Мальме1
Сарпсборг 081
Футбол. Еврокубки
8.11
Генк1
Бешикташ1
Футбол. Еврокубки
8.11
Краснодар2
Стандард Л1
Футбол. Еврокубки
8.11
Акхисар БС2
Севилья3
Футбол. Еврокубки
8.11
Динамо К3
Ренн1
Футбол. Еврокубки
8.11
БАТЭ0
Челси1
Футбол. Еврокубки
8.11
Види1
ПАОК0
Хоккей. Европа
8.11
Россия3
Финляндия0
Хоккей. Европа
8.11
Чехия2
Швеция3
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Футбол. Еврокубки
8.11
Фенербахче2
Андерлехт0
Футбол. Еврокубки
8.11
Астана2
Яблонец1
Все события
Фоторепортажи
11Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
22Кружева Миранчука в Черкизове
00:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP Next Gen Finals в Милане

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP Next Gen Finals, который проходит в Милане (Италия).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Рублёв получил путёвку в плей-офф после того, как его потенциальный конкурент американец Тейлор Фритц не сумел победить австралийца Алекса де Минора с нужным счётом.

Перед заключительным матчем группового этапа де Минор гарантировал себе выход в следующий раунд. У Рублёва было две победы при разнице сетов 7−5. У Фритца была одна победа при разнице сетов 5−4. Таким образом, Фритцу для продолжения борьбы на турнире нужно было победить де Минора со счётом 3−0 или 3−1. Тейлор уступил первые два сета де Минору. Этот матч ещё продолжается.

Напомним, что Рублёв на турнире в Италии обыграл Фритца и итальянца Лиама Каруану.

 Звезда соцсетей раскрыла секрет своей фигуры!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
Огонь в Тушине. «Спартак» вырвал победу у «Рейнджерс»
СМИ: Срок следствия по делу Кокорина и Мамаева будет продлен
Сборная России начала сезон с победы, обыграв никакущих финнов
«Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом»
Битва двух К в Лондоне. В шахматах стартует главный матч года
Рианчо: Буду работать помощником, только если позовет Гвардиола
«Челси» обеспечил себе выход в 1/16 финала Лиги Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь