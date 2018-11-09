Рублёв сыграет с Циципасом в полуфинале ATP Next Gen Finals

Циципас и де Минор одержали в своих группах по три победы. Оба игрока на групповом этапе отдали соперникам лишь по одному гейму. Мунар выиграл лишь один матч из трёх, но за счёт лучшей разницы сетов обошёл поляка Хуберта Хуркача и американца Фрэнсиса Тиафо. Рублёв одержал две победы. В группе B третье место занял Фрэнсис Тейлор, выигравший лишь один матч. Четвёртое место занял итальянец Лиам Каруана, ставший единственным участником, потерпевшим все три победы.