Федерер в 16-й раз подряд стал лучшим теннисистом года по версии болельщиков

Источник: Reuters

Приз, вручаемый с 2000 года получали всего три теннисиста. Первым обладателем трофея стал бразилец Густаво Куэртен, а в 2001 и 2002 годах побеждал россиянин Марат Сафин. Начиная с 2003 года приз неизменно отходит 37-летнему швейцарцу.

Кроме того, была вручена Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру. Её получил испанец Рафаэль Надаль. Стоит отметить, что и в этой категории рекордсменом является Федерер — он удостаивался данного приза 13 раз. Надаль получил награду во второй раз в карьере.

Другие награды от ATP распределились следующим образом: