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16:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер в 16-й раз подряд стал лучшим теннисистом года по версии болельщиков

Швейцарский теннисист Роджер Федерер получил награду ATP «Теннисист года» по версии болельщиков.

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Источник: Reuters

Приз, вручаемый с 2000 года получали всего три теннисиста. Первым обладателем трофея стал бразилец Густаво Куэртен, а в 2001 и 2002 годах побеждал россиянин Марат Сафин. Начиная с 2003 года приз неизменно отходит 37-летнему швейцарцу.

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Кроме того, была вручена Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру. Её получил испанец Рафаэль Надаль. Стоит отметить, что и в этой категории рекордсменом является Федерер — он удостаивался данного приза 13 раз. Надаль получил награду во второй раз в карьере.

Другие награды от ATP распределились следующим образом:

«Игрок года» и «Возвращение года» — Новак Джокович (Сербия)
«Прогресс года» — Стефанос Циципас (Греция)
Новичок года — Алекс де Минор (Австралия)
Награда Артура Эша за человечность и благотворительность — Томми Робредо (Испания)
«Тренер года» — Марьян Вайда (Словакия)
«Лучшая пара года» Майк Брайан (США) / Джек Сок (США)
Турнир года категории ATP1000: Индиан-Уэллс
Турнир года категории ATP500: Лондон
Турнир года категории ATP250: Стокгольм.

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