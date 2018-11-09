Федерер в 16-й раз подряд стал лучшим теннисистом года по версии болельщиков
Швейцарский теннисист Роджер Федерер получил награду ATP «Теннисист года» по версии болельщиков.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер получил награду ATP «Теннисист года» по версии болельщиков.
Приз, вручаемый с 2000 года получали всего три теннисиста. Первым обладателем трофея стал бразилец Густаво Куэртен, а в 2001 и 2002 годах побеждал россиянин Марат Сафин. Начиная с 2003 года приз неизменно отходит 37-летнему швейцарцу.
Кроме того, была вручена Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру. Её получил испанец Рафаэль Надаль. Стоит отметить, что и в этой категории рекордсменом является Федерер — он удостаивался данного приза 13 раз. Надаль получил награду во второй раз в карьере.
Другие награды от ATP распределились следующим образом:
«Игрок года» и «Возвращение года» — Новак Джокович (Сербия)
«Прогресс года» — Стефанос Циципас (Греция)
Новичок года — Алекс де Минор (Австралия)
Награда Артура Эша за человечность и благотворительность — Томми Робредо (Испания)
«Тренер года» — Марьян Вайда (Словакия)
«Лучшая пара года» Майк Брайан (США) / Джек Сок (США)
Турнир года категории ATP1000:
Турнир года категории ATP500: Лондон
Турнир года категории ATP250: Стокгольм.