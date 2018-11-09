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19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль не сыграет выставочный матч с Джоковичем в Саудовской Аравии из-за травмы

Выставочный матч первой и второй ракеток мира серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, который должен был состояться в Саудовской Аравии, отменён.

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Источник: AP 2018

Об этом в эфире BBC Sport сообщил Джокович, утверждает журналист BBC Рассел Фуллер.

Ранее уже сообщалось, что проведение матча было под угрозой из-за политической ситуации в Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамала Хашоги. Но Джокович утверждал, что не собирается отказываться от участия и будет соблюдать взятые на себя обязательства.

Надаль залечивает травму колена, которую он получил во время US Open. Из-за повреждения испанскому теннисисту пришлось отказаться от участия в Итоговом чемпионате ATP, который на днях стартует в Лондоне.

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