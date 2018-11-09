Надаль не сыграет выставочный матч с Джоковичем в Саудовской Аравии из-за травмы
Выставочный матч первой и второй ракеток мира серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, который должен был состояться в Саудовской Аравии, отменён.
Выставочный матч первой и второй ракеток мира серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, который должен был состояться в Саудовской Аравии, отменён.
Об этом в эфире BBC Sport сообщил Джокович, утверждает журналист BBC Рассел Фуллер.
Ранее уже сообщалось, что проведение матча было под угрозой
Надаль залечивает травму колена, которую он получил во время US Open.