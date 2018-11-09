Надаль не сыграет выставочный матч с Джоковичем в Саудовской Аравии из-за травмы

Ранее уже сообщалось, что проведение матча было под угрозой из-за политической ситуации в Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамала Хашоги. Но Джокович утверждал, что не собирается отказываться от участия и будет соблюдать взятые на себя обязательства.