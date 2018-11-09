Звонарёва вышла в полуфинал турнира в Лиможе, где сыграет с Александровой
Российская теннисистка Вера Звонарёва пробилась в полуфинал челленджера в Лиможе (Франция).
Российская теннисистка Вера Звонарёва пробилась в полуфинал челленджера в Лиможе (Франция).
В четвертьфинале Звонарёва в трёх сетах обыграла немку Марию Терезу (6). Матч завершился со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. Звонарёва, 123-я ракетка мира, выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6
Соперницей Звонарёвой в полуфинале турнира в Лиможе станет другая россиянка Екатерина Александрова (8). В четвертьфинале Александрова в двух сетах обыграла француженку Полин Пармантье (3).