Звонарёва вышла в полуфинал турнира в Лиможе, где сыграет с Александровой

Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. Звонарёва, 123-я ракетка мира, выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая 79-е место в рейтинге WTA, 8 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 3 брейка. Ранее Звонарёва и Тереза никогда не встречались друг с другом.