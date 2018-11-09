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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Звонарёва вышла в полуфинал турнира в Лиможе, где сыграет с Александровой

Российская теннисистка Вера Звонарёва пробилась в полуфинал челленджера в Лиможе (Франция).

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В четвертьфинале Звонарёва в трёх сетах обыграла немку Марию Терезу (6). Матч завершился со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. Звонарёва, 123-я ракетка мира, выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая 79-е место в рейтинге WTA, 8 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 3 брейка. Ранее Звонарёва и Тереза никогда не встречались друг с другом.

Соперницей Звонарёвой в полуфинале турнира в Лиможе станет другая россиянка Екатерина Александрова (8). В четвертьфинале Александрова в двух сетах обыграла француженку Полин Пармантье (3).

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