Рублёв уступил в пяти сетах Циципасу в полуфинале Next Gen ATP Finals

В полуфинале Рублёв в упорной борьбе уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. Матч завершился со счётом 4:3 (7:3), 3:4 (5:7), 4:0, 2:4, 4:3 (7:2) в пользу Циципаса.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. 15-я ракетка мира Циципас выполнил 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта. Рублёв, занимающий 68-е место в рейтинге ATP, 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 3 брейка. Ранее Рублёв и Циципас встречались лишь однажды в 2017 году. Тогда победу одержал россиянин.