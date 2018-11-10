Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз0
Коламбус Блю Джэкетс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд
Футбол. Первый дивизион
07:00
Луч
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
9.11
Леванте1
Реал Сосьедад3
Футбол. Зарубежный
9.11
Лилль0
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
9.11
Ганновер-962
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
9.11
Фрозиноне1
Фиорентина1
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Тюмень
Футбол. Премьер-лига
9.11
Арсенал Т2
Анжи0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор
Авангард К
Хоккей. Европа
14:00
Швеция
Россия
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
15:00
Армавир
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Шинник
Футбол. Зарубежный
15:00
Львов
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид
Эйбар
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» спасся в гостевом матче с «Бордо
8«Спартак» и «Рейнджерс» забили семь мячей в Москве
01:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Рублёв уступил в пяти сетах Циципасу в полуфинале Next Gen ATP Finals

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира Next Gen ATP Finals, который проходит в Милане (Италия).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В полуфинале Рублёв в упорной борьбе уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. Матч завершился со счётом 4:3 (7:3), 3:4 (5:7), 4:0, 2:4, 4:3 (7:2) в пользу Циципаса.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. 15-я ракетка мира Циципас выполнил 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта. Рублёв, занимающий 68-е место в рейтинге ATP, 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 3 брейка. Ранее Рублёв и Циципас встречались лишь однажды в 2017 году. Тогда победу одержал россиянин.

В финале Next Gen ATP Finals Циципас сыграет с австралийцем Алексом де Минором, который в пяти сетах обыграл испанца Хауме Мунара.

 Российская фигуристка готова снова победить Медведеву!
Американцы закрыли целый вид спорта из-за секс-скандала!
«Спартак» заплатит «Арсеналу» 3,2 млн евро за переход Кононова
Чемпионат России по футболу продолжится в субботу тремя матчами
Карлсен и Каруана сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира
СМИ: «Зенит» требует 30 миллионов евро у «Милана»
Россияне вышли в финал Межконтинентального кубка
Футболисты тульского «Арсенала» одержали победу над «Анжи»
Орлов: Французский середняк работает с мячом лучше «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь