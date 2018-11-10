Рублёв уступил в пяти сетах Циципасу в полуфинале Next Gen ATP Finals
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира Next Gen ATP Finals, который проходит в Милане (Италия).
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира Next Gen ATP Finals, который проходит в Милане (Италия).
В полуфинале Рублёв в упорной борьбе уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. Матч завершился со счётом 4:3 (7:3), 3:4 (5:7), 4:0, 2:4, 4:3 (7:2) в пользу Циципаса.
Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. 15-я ракетка мира Циципас выполнил 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4
В финале Next Gen ATP Finals Циципас сыграет с австралийцем Алексом де Минором, который в пяти сетах обыграл испанца Хауме Мунара.