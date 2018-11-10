Белорусская теннисистка Юлия Готовко победила в Кубке Павлова

В решающем матче она была сильнее румынки Ралуки Георганы Сербан со счетом — 7:5, 7:5. Для Юлии Готовко это четвертый титул победительницы на турнирах категории ITF.

Кубок Павлова проводился в 22-й раз. Ранее соревнования носили название «Кубок Минска». Дебютный розыгрыш состоялся в 1996 году. Первой победительницей стала 16-летняя минчанка Надежда Островская, для который тот титул был первым в карьере. В Минске на этом турнире ранее выступали такие известные сейчас игроки, как Симона Халеп, Петра Квитова, Агнешка Радваньска, Кики Бертенс, Анастасия Севастова и Анастасия Павлюченкова.