Сборная Чехии выиграла Кубок Федерации по теннису

Источник: AP 2018

В воскресенье Катерина Синякова обыграла Софию Кенин со счетом 7:5, 5:7, 7:5. Матч продолжался 3 часа 45 минут. Победа Синяковой позволила чешским теннисисткам повести со счетом 3−0 в пятиматчевом противостоянии. В субботу Барбора Стрыцова обыграла Кенин, а Синякова победила Алисон Риск.

Таким образом, предстоящие два матча не будут иметь турнирного значения. Финал Кубка Федерации проходит в Праге на покрытии «хард».

Кубок Федерации проводится с 1963 года. Сборная Чехии (Чехословакии) в 11-й раз выиграла турнир, в предыдущий раз она побеждала в 2016 году. Самой титулованной является сборная США, на счету которой 18 титулов, в том числе победа в прошлом году.