Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона0
Бетис0
Хоккей. Европа
18:30
Финляндия
Швеция
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Динамо К0
Мариуполь0
Футбол. Зарубежный
перерыв
РБ Лейпциг1
Байер0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Челси0
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо0
Кан0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кьево2
Болонья2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эмполи2
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома2
Сампдория0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин0
Локомотив0
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Дижон
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Нант
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Айнтрахт Ф
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Ворскла
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
16:00
Краснодар3
Енисей0
Футбол. Зарубежный
15:00
Ливерпуль2
Фулхэм0
Хоккей. Европа
14:30
Чехия5
Россия2
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта4
Интер1
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Ювентус
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа2
Спартак0
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес2
Уэска1
Футбол. Зарубежный
22:45
Сельта
Реал
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
12.11
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
12.11
Вашингтон Кэпиталз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
12.11
Виннипег Джетс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
12.11
Бостон Брюинз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
12.11
Сан-Хосе Шаркс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
12.11
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз0
Калгари Флэймз1
Все события
Фоторепортажи
32ЦСКА в дыму, травма Фернандеса, «Рома» одной ногой в плей-офф
30Массимо улетел. Невероятное прощание
18:07 (мск), источник: ТАСС

Сборная Чехии выиграла Кубок Федерации по теннису

ТАСС, 11 ноября. Сборная Чехии по теннису победила команду США и стала обладательницей Кубка Федерации.

Наверх
Источник: AP 2018

В воскресенье Катерина Синякова обыграла Софию Кенин со счетом 7:5, 5:7, 7:5. Матч продолжался 3 часа 45 минут. Победа Синяковой позволила чешским теннисисткам повести со счетом 3−0 в пятиматчевом противостоянии. В субботу Барбора Стрыцова обыграла Кенин, а Синякова победила Алисон Риск.

Читайте также
Определился состав сборной США на финал «Кубка Федераций» против команды Чехии

Таким образом, предстоящие два матча не будут иметь турнирного значения. Финал Кубка Федерации проходит в Праге на покрытии «хард».

Кубок Федерации проводится с 1963 года. Сборная Чехии (Чехословакии) в 11-й раз выиграла турнир, в предыдущий раз она побеждала в 2016 году. Самой титулованной является сборная США, на счету которой 18 титулов, в том числе победа в прошлом году.

Сборная России четырежды выигрывала турнир — в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах. В текущем сезоне российские теннисистки проиграли сборной Словакии в рамках Мировой группы II, а затем уступили команде Латвии в плей-офф за право остаться во втором дивизионе турнира. В итоге в следующем сезоне россиянки впервые с 1997 года выступят Европейско-африканской зоне I.

 "Он был настоящим русским богатырем"
Почему чемпионат мира может остаться без звезд футбола
В ожидании Кононова. «Спартак» опять проиграл, теперь «Уфе»
Черчесов дал «тупой» ответ на «тупой» вопрос
«Краснодар» разгромил «Енисей» в матче 14-го тура РПЛ
Усик нокаутировал Белью и сделал уверенный шаг к супертяжам
«Дерзкая и сексуальная»: проигрыш Туктамышевой восхитил мир
Бучневич и Наместников помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь