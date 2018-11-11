Южноафриканец Андерсон обыграл австрийца Тима в матче Итогового турнира ATP

Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (12:10) в пользу Андерсона, занимающего шестое место в рейтинге ATP, Тим идет на восьмой строчке.

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь сильнейших теннисистов мира. Они разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших спортсмена по итогам кругового турнира. Из-за травм не смогли принять участие в турнире испанец Рафаэль Надаль (2) и аргентинец Хуан Мартин дель Потро (4), которых заменили соответственно Нисикори и американец Джон Изнер (10).