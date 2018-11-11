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19:43 (мск), источник: ТАСС

Южноафриканец Андерсон обыграл австрийца Тима в матче Итогового турнира ATP

ТАСС, 11 ноября. Южноафриканец Кевин Андерсон одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в матче первого тура группы Ллейтона Хьюитта Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Лондоне.

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Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (12:10) в пользу Андерсона, занимающего шестое место в рейтинге ATP, Тим идет на восьмой строчке.

Позднее в воскресенье в другом матче группы Ллейтона Хьюитта швейцарец Роджер Федерер (3) встретится с японцем Кеем Нисикори (9).

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь сильнейших теннисистов мира. Они разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших спортсмена по итогам кругового турнира. Из-за травм не смогли принять участие в турнире испанец Рафаэль Надаль (2) и аргентинец Хуан Мартин дель Потро (4), которых заменили соответственно Нисикори и американец Джон Изнер (10).

Общий призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $8 млн. Соревнования завершатся 18 ноября.

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