Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Флорида Пантерз2
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон Кэпиталз0
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
11.11
Сент-Луис Блюз2
Миннесота Уайлд3
Футбол. Зарубежный
11.11
Монако0
ПСЖ4
Футбол. Зарубежный
11.11
Сельта2
Реал4
Футбол. Зарубежный
11.11
Милан0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
11.11
Ворскла0
Шахтер Д2
Футбол. Зарубежный
11.11
Райо Вальекано2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
11.11
Севилья2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
11.11
Айнтрахт Ф3
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
11.11
Сассуоло1
Лацио1
Футбол. Зарубежный
11.11
Арсенал1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
11.11
Манчестер Сити3
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
11.11
Марсель2
Дижон0
Футбол. Зарубежный
11.11
Ренн1
Нант1
Футбол. Премьер-лига
11.11
ЦСКА2
Зенит0
Хоккей. Европа
11.11
Финляндия3
Швеция0
Футбол. Зарубежный
11.11
Барселона3
Бетис4
Футбол. Зарубежный
11.11
Динамо К4
Мариуполь0
Футбол. Зарубежный
11.11
РБ Лейпциг3
Байер0
Футбол. Зарубежный
11.11
Челси0
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
11.11
Бордо0
Кан0
Футбол. Зарубежный
11.11
Кьево2
Болонья2
Футбол. Зарубежный
11.11
Эмполи2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
11.11
Рома4
Сампдория1
Футбол. Премьер-лига
11.11
Рубин0
Локомотив0
Футбол. Премьер-лига
11.11
Краснодар3
Енисей0
Футбол. Зарубежный
11.11
Ливерпуль2
Фулхэм0
Хоккей. Европа
11.11
Чехия5
Россия2
Футбол. Зарубежный
11.11
Аталанта4
Интер1
Футбол. Премьер-лига
11.11
Уфа2
Спартак0
Футбол. Зарубежный
11.11
Алавес2
Уэска1
Все события
Фоторепортажи
16Просто очень хороший год ЦСКА. Кто сможет повторить?
31«Спартак»: четвертое поражение подряд в РПЛ
01:03 (мск), источник: ТАСС

Федерер проиграл Нисикори в матче Итогового турнира ATP

ТАСС, 12 ноября. Японец Кеи Нисикори одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером в матче первого тура группы Ллейтона Хьюитта Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Лондоне.

Наверх
Источник: AP 2018

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Нисикори, занимающего девятое место в рейтинге ATP, Федерер располагается на третьей строчке.

Ранее в матче этой группы южноафриканец Кевин Андерсон победил австрийца Доминика Тима.

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь сильнейших теннисистов мира. Они разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших спортсмена по итогам кругового турнира. Из-за травм не смогли принять участие в турнире испанец Рафаэль Надаль (2) и аргентинец Хуан Мартин дель Потро (4), которых заменили соответственно Нисикори и американец Джон Изнер (10).

Общий призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $8 млн. Соревнования завершатся 18 ноября.

 "Он был настоящим русским богатырем"
Почему чемпионат мира может остаться без звезд футбола
Нулевое прощание: Аршавин завершил карьеру
ЦСКА победил «Зенит» впервые за четыре года
«Краснодар» поздравил тренера с юбилеем разгромной победой
«Рубин» остановил «Локомотив». Скука, боль и травмы в Казани
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
«Реал» одержал четвертую победу подряд после отставки Лопетеги
Экс-тренером «Спартака» заинтересовались в итальянском клубе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь