Федерер проиграл Нисикори в матче Итогового турнира ATP
ТАСС, 12 ноября. Японец Кеи Нисикори одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером в матче первого тура группы Ллейтона Хьюитта Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 12 ноября. Японец Кеи Нисикори одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером в матче первого тура группы Ллейтона Хьюитта Итогового турнира Ассоциации
Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Нисикори, занимающего девятое место в рейтинге ATP, Федерер располагается на третьей строчке.
Ранее в матче этой группы южноафриканец Кевин Андерсон победил австрийца Доминика Тима.
В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь сильнейших теннисистов мира. Они разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших спортсмена по итогам кругового турнира.
Общий призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $8 млн. Соревнования завершатся 18 ноября.