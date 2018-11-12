Федерер проиграл Нисикори в матче Итогового турнира ATP

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь сильнейших теннисистов мира. Они разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших спортсмена по итогам кругового турнира. Из-за травм не смогли принять участие в турнире испанец Рафаэль Надаль (2) и аргентинец Хуан Мартин дель Потро (4), которых заменили соответственно Нисикори и американец Джон Изнер (10).