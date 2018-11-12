Казахстанский теннисист стартовал с квалификации и выиграл престижный турнир в Братиславе
А Воскобоева выиграла крупный женский турнир серии WTA во Франции.
А Воскобоева выиграла крупный женский турнир серии WTA во Франции.
Казахстанец Александр Бублик выиграл престижный турнир серии АТР «Челленджер» в Братиславе (Словакия) с призовым фондом 106 тысяч евро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале турнира казахстанец обыграл чешского теннисиста Лукаша Росола в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. 21-летний Бублик занимает 253 место в рейтинге ATP, а 33-летний чех является 164 ракеткой мира. Счет личных встреч после этого стал 1−1.
Стоит отметить, что казахстанец успешно преодолел квалификацию турнира, выиграв все три матча: в первом поединке он обыграл хорвата Борну Гожо, во втором — Патрика
В первом круге основной сетки казахстанский теннисист переиграл словака Андрея Мартина, во втором — сломил сопротивление третьей ракетки турнира итальянца Лоренцо Сонего, в четвертьфинале — украинца Сергея Стаховского, а в полуфинале — одолел немца Маттиаса Бахингера.
Это третий титул серии АТР «Челленджер» для Александра Бублика. В 2017 году казахстанец выиграл турниры этой серии в Мексике и США. Также, в этом году Бублик вместе с Денисом Евсеевым стал серебряным призером Азиатских игр-2018.
В свою очередь, казахстанка Галина Воскобоева выиграла крупный женский международный турнир серии WTA во Франции с общим призовым фондом 125 тысяч евро. В финале парного турнира Воскобоева вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой переиграли россиянку Веру Звонореву и швейцарку Тимею Бачински — 7:5, 6:4.
До выхода в финал турнира Воскобоева и Кудерметова отправили домой теннисисток из Румынии Монику Никулеску и Михаиэлу Бузэрнеску — 4:6, 6:1, 10:4. А в стартовом матче турнира Воскобоева и Кудерметова обыграли белоруску Ольгу Говорцову и словачку Шанталь Скамлову.