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10:49 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский теннисист стартовал с квалификации и выиграл престижный турнир в Братиславе

А Воскобоева выиграла крупный женский турнир серии WTA во Франции.

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Казахстанец Александр Бублик выиграл престижный турнир серии АТР «Челленджер» в Братиславе (Словакия) с призовым фондом 106 тысяч евро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале турнира казахстанец обыграл чешского теннисиста Лукаша Росола в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. 21-летний Бублик занимает 253 место в рейтинге ATP, а 33-летний чех является 164 ракеткой мира. Счет личных встреч после этого стал 1−1.

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Стоит отметить, что казахстанец успешно преодолел квалификацию турнира, выиграв все три матча: в первом поединке он обыграл хорвата Борну Гожо, во втором — Патрика Никласа-Салминена из Финляндии, а в финале отборочного турнира — испанца Андреса Артунедо-Мартинаварро.

В первом круге основной сетки казахстанский теннисист переиграл словака Андрея Мартина, во втором — сломил сопротивление третьей ракетки турнира итальянца Лоренцо Сонего, в четвертьфинале — украинца Сергея Стаховского, а в полуфинале — одолел немца Маттиаса Бахингера.

Это третий титул серии АТР «Челленджер» для Александра Бублика. В 2017 году казахстанец выиграл турниры этой серии в Мексике и США. Также, в этом году Бублик вместе с Денисом Евсеевым стал серебряным призером Азиатских игр-2018.

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В свою очередь, казахстанка Галина Воскобоева выиграла крупный женский международный турнир серии WTA во Франции с общим призовым фондом 125 тысяч евро. В финале парного турнира Воскобоева вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой переиграли россиянку Веру Звонореву и швейцарку Тимею Бачински — 7:5, 6:4.

До выхода в финал турнира Воскобоева и Кудерметова отправили домой теннисисток из Румынии Монику Никулеску и Михаиэлу Бузэрнеску — 4:6, 6:1, 10:4. А в стартовом матче турнира Воскобоева и Кудерметова обыграли белоруску Ольгу Говорцову и словачку Шанталь Скамлову.

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