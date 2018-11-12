Евгений Донской поднялся на 95-е место в Мировом рейтинге ATP

Донской по сравнению с прошлой неделей поднялся вверх на две позиции в рейтинге и оказался единственным российским теннисистом, который сумел улучшить свое положение за означенный срок.

Самый большой прорыв вверх в первой сотне рейтинга совершил аргентинец Гуидо Пелья, который поднялся на семь позиций и теперь занимает 58-е место. Наибольшее падение пережили словак Лукаш Лацко и уругваец Пабло Куэвас, которые за неделю потеряли 18 и 17 позиций соответственно. Лацко теперь идет на 96-м месте, а Куэвас — на 87-м.