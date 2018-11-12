Евгений Донской поднялся на 95-е место в Мировом рейтинге ATP
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской поднялся на 95-е место в Мировом рейтинге Ассоциации
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской поднялся на 95-е место в Мировом рейтинге Ассоциации
Донской по сравнению с прошлой неделей поднялся вверх на две позиции в рейтинге и оказался единственным российским теннисистом, который сумел улучшить свое положение за означенный срок.
Самый большой прорыв вверх в первой сотне рейтинга совершил аргентинец Гуидо Пелья, который поднялся на семь позиций и теперь занимает 58-е место. Наибольшее падение пережили словак Лукаш Лацко и уругваец Пабло Куэвас, которые за неделю потеряли 18 и 17 позиций соответственно. Лацко теперь идет на 96-м месте, а Куэвас — на 87-м.
В первой десятке мирового рейтинга изменений не произошло, первой ракеткой мира является серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP, версия от 12 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8045 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6020,
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300,
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5085,
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4310,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4050,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895,
9 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 3390,
10 (10). Джон Изнер (США) — 3155,
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835,
16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977…
68 (68). Андрей Рублев (Россия) — 760…
95 (97). Евгений Донской (Россия) — 594.