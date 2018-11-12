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13:06 (мск), источник: Р-Спорт

Евгений Донской поднялся на 95-е место в Мировом рейтинге ATP

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской поднялся на 95-е место в Мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

Донской по сравнению с прошлой неделей поднялся вверх на две позиции в рейтинге и оказался единственным российским теннисистом, который сумел улучшить свое положение за означенный срок.

Самый большой прорыв вверх в первой сотне рейтинга совершил аргентинец Гуидо Пелья, который поднялся на семь позиций и теперь занимает 58-е место. Наибольшее падение пережили словак Лукаш Лацко и уругваец Пабло Куэвас, которые за неделю потеряли 18 и 17 позиций соответственно. Лацко теперь идет на 96-м месте, а Куэвас — на 87-м.

В первой десятке мирового рейтинга изменений не произошло, первой ракеткой мира является серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP, версия от 12 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8045 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6020,

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300,

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5085,

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4310,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4050,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895,

9 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 3390,

10 (10). Джон Изнер (США) — 3155,

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835,

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977…

68 (68). Андрей Рублев (Россия) — 760…

95 (97). Евгений Донской (Россия) — 594.

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