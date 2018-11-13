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14:09 (мск), источник: ТАСС

Серена Уильямс стала «Человеком года» по версии мужского журнала GQ

ТАСС, 13 ноября. Мужской журнал GQ назвал американскую теннисистку Серену Уильямс «Человеком года».

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Источник: Reuters

GQ подводит итоги года при помощи номинации «Человек года» с 1996 года. На этот раз журнал вышел с четырьмя обложками, помимо Уильямс («Чемпион года»), на них попали актеры Майкл Б. Джордан («Лидер года») и Генри Голдинг («Звезда года»), а также актер и режиссер Джона Хилл («Режиссер года»). При этом на обложке с Уильямс в традиционной надписи «Men of the year» зачеркнуто слово «Men» и подписано «Woman» в фирменном стиле бренда Off-White дизайнера Вирджила Абло — автора платья, в котором Уильямс играла на US Open.

В этом году Уильямс вернулась на корт из декретного отпуска и дошла до финала Уимблдона и US Open. В финале US Open американка проиграла 20-летней японке Наоми Осаке. Во втором сете она вступила в спор с судьей Карлосом Рамосом, назвав его вором и лжецом, а также обвинив в предвзятости и сексизме, за что получила штрафной гейм. За свое поведение в матче Уильямс была оштрафована на $17 тыс.

Позднее Уильямс вновь обвинила судью финала турнира в предвзятом отношении к теннисисткам. С мнением многократной победительницы турниров серии Большого шлема согласились Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация тенниса США (USTA). На сторону судьи встала Международная федерация тенниса (ITF).

Во многом из-за скандала Уильямс приняла решение досрочно завершить сезон в сентябре. В активе 37-летней американки 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. По этому показателю она уступает только рекордсменке за всю историю тенниса, включая период до открытой эры, австралийке Маргарет Корт (24).

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