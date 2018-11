Серена Уильямс стала «Человеком года» по версии мужского журнала GQ

GQ подводит итоги года при помощи номинации «Человек года» с 1996 года. На этот раз журнал вышел с четырьмя обложками, помимо Уильямс («Чемпион года»), на них попали актеры Майкл Б. Джордан («Лидер года») и Генри Голдинг («Звезда года»), а также актер и режиссер Джона Хилл («Режиссер года»). При этом на обложке с Уильямс в традиционной надписи «Men of the year» зачеркнуто слово «Men» и подписано «Woman» в фирменном стиле бренда Off-White дизайнера Вирджила Абло — автора платья, в котором Уильямс играла на US Open.