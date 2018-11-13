Серена Уильямс стала «Человеком года» по версии мужского журнала GQ
ТАСС, 13 ноября. Мужской журнал GQ назвал американскую теннисистку Серену Уильямс «Человеком года».
ТАСС, 13 ноября. Мужской журнал GQ назвал американскую теннисистку Серену Уильямс «Человеком года».
GQ подводит итоги года при помощи номинации «Человек года» с 1996 года. На этот раз журнал вышел с четырьмя обложками, помимо Уильямс («Чемпион года»), на них попали актеры Майкл Б. Джордан («Лидер года») и Генри Голдинг («Звезда года»), а также актер и режиссер Джона Хилл («Режиссер года»). При этом на обложке с Уильямс в традиционной надписи «Men of the year» зачеркнуто слово «Men» и подписано «Woman» в фирменном стиле бренда
В этом году Уильямс вернулась на корт из декретного отпуска и дошла до финала Уимблдона и US Open. В финале US Open американка проиграла 20-летней японке Наоми Осаке. Во втором сете она вступила в спор с судьей Карлосом Рамосом, назвав его вором и лжецом, а также обвинив в предвзятости и сексизме, за что получила штрафной гейм. За свое поведение в матче Уильямс была оштрафована на $17 тыс.
Позднее Уильямс вновь обвинила судью финала турнира в предвзятом отношении к теннисисткам. С мнением многократной победительницы турниров серии Большого шлема согласились Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация тенниса США (USTA). На сторону судьи встала Международная федерация тенниса (ITF).
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