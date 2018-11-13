Серену в США назвали «женщиной» года: зачем здесь кавычки?
Никакого криминала, просто никто ничего не понял.
Никакого криминала, просто никто ничего не понял.
В интернете разгорелась дискуссия по поводу решения журнала GQ выбрать теннисистку Серену Уильямс «человеком года». При этом редакцию обвиняют не в том, что самая титулованная теннисистка в истории этого не заслуживает, а в том, как это было преподнесено. На обложке с Сереной зачеркнуто слово men и написано слово «woman». GQ теперь будет извиняться, как Шамиль Тарпищев?
Обвинить любого человека в расизме или сексизме, а также домогательствах в наше время достаточно просто. Равно как и любое издание. Кажется, GQ перешел границы дозволенного в своем креативе? Но это лишь на первый взгляд.
Выглядит смело и провокационно, но это всего лишь авторское написание в исполнении дизайнера Вирджила Абло. Он любое слово берет в кавычки: «ремень», «сумка», «брюки», «боди». Абло сотрудничает с Сереной. Именно он стал автором теннисной формы спортсменки, в которой она играла на US Open.
Абло разработал для Серены платье, кроссовки и кожаную куртку. По словам дизайнера, он хотел передать силу и мощь игры
Однако далеко не всем задумка журнала пришлась по вкусу. В твиттере GQ на редакцию обрушилось множество вопросов о кавычках, которые теоретически могут предполагать обратный смысл закавыченного слова. Редакция объяснила, что Вирджил Абло принял участие в оформлении обложки, но этот ответ подписчиков не устроил.
Некоторые подметили, что Абло — очень спорная кандидатура, потому что его бренд
Серена наверняка была в курсе того, какую обложку придумали в GQ, ведь она позировала для нее. Раз она сама никак не отреагировала, значит — все в порядке. И то, что ее признали человеком года, и то, что слово женщина было взято в кавычки.
Четыре года назад, когда президент Федерации тенниса России и член МОК Шамиль Тарпищев в юмористической программе «Вечерний Ургант» в шутку назвал сестер Уильямс «братьями», Серена не молчала. Она обрушилась на Тарпищева с резкой критикой, причем тогда на ее защиту встала и Мария Шарапова. Глава ФТР был отстранен на год от любой деятельности в WTA и оштрафован на 25 тысяч долларов.
Тарпищев вынужден был принести официальные извинения, заметив, что на него набросились люди, не понимающие юмора. Видимо, юмор, бренд и высказывания Вирджила Абло теннисистку устраивают абсолютно. Это ей близко и понятно.
Как и решение редакции GQ. Серена — выдающаяся теннисистка, вернувшаяся в спорт после рождения дочери и дошедшая до двух финалов турниров «Большого шлема». Но то же самое делала в свое время и Ким Клийстерс, только ее человеком года не признавали. А ведь она, в отличие от Серены вела себя тихо, не оскорбляла судей, не призывала к пересмотру системы посевов на турнирах «Большого шлема» и не устраивала истерику во время визита офицера