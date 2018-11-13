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18:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Серену в США назвали «женщиной» года: зачем здесь кавычки?

Никакого криминала, просто никто ничего не понял.

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В интернете разгорелась дискуссия по поводу решения журнала GQ выбрать теннисистку Серену Уильямс «человеком года». При этом редакцию обвиняют не в том, что самая титулованная теннисистка в истории этого не заслуживает, а в том, как это было преподнесено. На обложке с Сереной зачеркнуто слово men и написано слово «woman». GQ теперь будет извиняться, как Шамиль Тарпищев?

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Слишком сложная задумка

Обвинить любого человека в расизме или сексизме, а также домогательствах в наше время достаточно просто. Равно как и любое издание. Кажется, GQ перешел границы дозволенного в своем креативе? Но это лишь на первый взгляд. Во-первых, слово men в данном контексте означает не мужчины, а люди года. Люди года по версии GQ. Во-вторых, слово woman, взятое в кавычки — не насмешка над Сереной.

Выглядит смело и провокационно, но это всего лишь авторское написание в исполнении дизайнера Вирджила Абло. Он любое слово берет в кавычки: «ремень», «сумка», «брюки», «боди». Абло сотрудничает с Сереной. Именно он стал автором теннисной формы спортсменки, в которой она играла на US Open.

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Абло разработал для Серены платье, кроссовки и кожаную куртку. По словам дизайнера, он хотел передать силу и мощь игры Уильямс-младшей. Самой спортсменке понравилось.

Провокационная кандидатура

Однако далеко не всем задумка журнала пришлась по вкусу. В твиттере GQ на редакцию обрушилось множество вопросов о кавычках, которые теоретически могут предполагать обратный смысл закавыченного слова. Редакция объяснила, что Вирджил Абло принял участие в оформлении обложки, но этот ответ подписчиков не устроил.

— Можно подумать, что все знают о существовании Вирджила Абло и о том, что в мире высокой моды кавычки — его стиль. Если об этом не знать, то обложка с Сереной Уильямс выглядит странно. Контекст имеет в данном случае большое значение, — таков смысл сообщение в твиттере.

Некоторые подметили, что Абло — очень спорная кандидатура, потому что его бренд Off-White («Выключить белый») сам по себе звучит вызывающе. Если бы кто-то из дизайнеров разработал бренд Off-Black, его скорее всего обвинили бы в расизме.

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Тарпищев тоже не говорил ничего плохого

Серена наверняка была в курсе того, какую обложку придумали в GQ, ведь она позировала для нее. Раз она сама никак не отреагировала, значит — все в порядке. И то, что ее признали человеком года, и то, что слово женщина было взято в кавычки.

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Четыре года назад, когда президент Федерации тенниса России и член МОК Шамиль Тарпищев в юмористической программе «Вечерний Ургант» в шутку назвал сестер Уильямс «братьями», Серена не молчала. Она обрушилась на Тарпищева с резкой критикой, причем тогда на ее защиту встала и Мария Шарапова. Глава ФТР был отстранен на год от любой деятельности в WTA и оштрафован на 25 тысяч долларов.

Тарпищев вынужден был принести официальные извинения, заметив, что на него набросились люди, не понимающие юмора. Видимо, юмор, бренд и высказывания Вирджила Абло теннисистку устраивают абсолютно. Это ей близко и понятно.

Как и решение редакции GQ. Серена — выдающаяся теннисистка, вернувшаяся в спорт после рождения дочери и дошедшая до двух финалов турниров «Большого шлема». Но то же самое делала в свое время и Ким Клийстерс, только ее человеком года не признавали. А ведь она, в отличие от Серены вела себя тихо, не оскорбляла судей, не призывала к пересмотру системы посевов на турнирах «Большого шлема» и не устраивала истерику во время визита офицера допинг-контроля.

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