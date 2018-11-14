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00:48 (мск), источник: ТАСС

Федерер обыграл Тима в матче Итогового турнира ATP

ТАСС, 14 ноября. Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в матче второго тура группы Ллейтона Хьюитта Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Лондоне.

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Источник: AP 2018

Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Федерера, занимающего третье место в рейтинге ATP, Тим располагается на восьмой строчке.

Ранее в матче этой группы южноафриканец Кевин Андерсон (6) обыграл японца Кея Нисикори (9) — 6:0, 6:1. После двух туров Андерсон идет на первом месте, одержав две победы. Федерер и Нисикори имеют по одной победе и одному поражению, замыкает квартет Тим, проигравший обе встречи.

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В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь сильнейших теннисистов мира. Они разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших спортсмена по итогам кругового турнира. Из-за травм не смогли принять участие в соревнованиях испанец Рафаэль Надаль (2) и аргентинец Хуан Мартин дель Потро (4), которых заменили Нисикори и американец Джон Изнер (10).

Общий призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $8 млн. Соревнования завершатся 18 ноября.

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