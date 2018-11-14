Федерер обыграл Тима в матче Итогового турнира ATP
ТАСС, 14 ноября. Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в матче второго тура группы Ллейтона Хьюитта Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 14 ноября. Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в матче второго тура группы Ллейтона Хьюитта Итогового турнира Ассоциации
Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Федерера, занимающего третье место в рейтинге ATP, Тим располагается на восьмой строчке.
Ранее в матче этой группы южноафриканец Кевин Андерсон (6) обыграл японца Кея Нисикори (9) — 6:0, 6:1. После двух туров Андерсон идет на первом месте, одержав две победы. Федерер и Нисикори имеют по одной победе и одному поражению, замыкает квартет Тим, проигравший обе встречи.
В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь сильнейших теннисистов мира. Они разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших спортсмена по итогам кругового турнира.
Общий призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $8 млн. Соревнования завершатся 18 ноября.