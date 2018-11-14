Федерер обыграл Тима в матче Итогового турнира ATP

Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Федерера, занимающего третье место в рейтинге ATP, Тим располагается на восьмой строчке.

Ранее в матче этой группы южноафриканец Кевин Андерсон (6) обыграл японца Кея Нисикори (9) — 6:0, 6:1. После двух туров Андерсон идет на первом месте, одержав две победы. Федерер и Нисикори имеют по одной победе и одному поражению, замыкает квартет Тим, проигравший обе встречи.