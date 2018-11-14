Директор Australian Open ответил на обвинения в протекции Федерера

В частности, Беннето сказал, что «на двух последних турнирах Роджер провёл почти все свои матчи вечером, а Джоковичу приходилось играть в жару».



«Игроки и болельщики всегда в приоритете, когда мы составляем расписание, но удовлетворить все пожелания мы не можем. Стоит сказать, что Роджер Федерер — уникальный игрок, которого считают одной из главных звёзд в мире спорта. В Австралии его регулярно признают любимцем болельщиков. Фанаты хотят, чтобы он играл на больших аренах, и трансляторы ставят его матчи в прайм-тайм.



Не думаю, что есть директоры турниров, которые не учитывают такие факторы при составлении расписания. По отношению к звёздам такое происходит не только в теннисе, а в спорте в целом», — цитирует Тили Reuters.