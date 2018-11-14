Джокович обыграл Зверева в матче Итогового турнира АТР

В первом туре соревнований Джокович обыграл американца Джона Изнера (10) со счетом 6:4, 6:3, а Зверев победил хорвата Марина Чилича (7) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). В следующем туре Джокович сыграет с Чиличем, а Зверев встретится с Изнером.

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь сильнейших теннисистов мира. Они распределены на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших спортсмена по итогам кругового турнира. Из-за травм не смогли принять участие в турнире испанец Рафаэль Надаль (2) и аргентинец Хуан Мартин дель Потро (4), которых заменили соответственно японец Кэи Нисикори (9) и Изнер (10).