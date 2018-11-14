Джокович обыграл Зверева в матче Итогового турнира АТР
ТАСС, 14 ноября. Серб Новак Джокович обыграл немца Александра Зверева в матче второго тура группы Густаво Куэртена Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 14 ноября. Серб Новак Джокович обыграл немца Александра Зверева в матче второго тура группы Густаво Куэртена Итогового турнира Ассоциации
Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Джоковича, занимающего первое место в рейтинге АТР. Зверев располагается на пятом месте.
В первом туре соревнований Джокович обыграл американца Джона Изнера (10) со счетом 6:4, 6:3, а Зверев победил хорвата Марина Чилича (7) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). В следующем туре Джокович сыграет с Чиличем, а Зверев встретится с Изнером.
В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь сильнейших теннисистов мира. Они распределены на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших спортсмена по итогам кругового турнира.
Общий призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $8 млн. Соревнования завершатся 18 ноября.