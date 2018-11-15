Чилич обыграл Изнера в матче Итогового турнира ATP
ТАСС, 15 ноября. Хорват Марин Чилич одержал победу над американцем Джоном Изнером в матче второго тура группы Густаво Куэртена Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 15 ноября. Хорват Марин Чилич одержал победу над американцем Джоном Изнером в матче второго тура группы Густаво Куэртена Итогового турнира Ассоциации
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 в пользу Чилича, занимающего седьмое в рейтинге ATP, Изнер располагается на 10-й строчке.
Ранее в рамках этой же группы встретились серб Новак Джокович (1) и немец Александр Зверев (5). Матч завершился победой представителя Сербии со счетом 6:4, 6:1. Во встречах первого тура Чилич проиграл Звереву (6:7 (5:7), 6:7 (1:7)), а Изнер уступил Джоковичу (4:6, 3:6).
После двух туров Чилич делит вторую и третью строчки со Зверевым, оба спортсмена одержали одну победу и потерпели одно поражение. Изнер замыкает квартет, проиграв обе встречи. Лидирует в группе Джокович, имеющий две победы. В следующем туре Чилич встретится с Джоковичем, а Изнер сыграет со Зверевым.
В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь сильнейших теннисистов мира. Они разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших спортсмена по итогам кругового турнира.
Общий призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $8 млн. Соревнования завершатся 18 ноября.