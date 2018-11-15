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09:10 (мск), источник: ТАСС

Чилич обыграл Изнера в матче Итогового турнира ATP

ТАСС, 15 ноября. Хорват Марин Чилич одержал победу над американцем Джоном Изнером в матче второго тура группы Густаво Куэртена Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Лондоне.

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Источник: AP 2018

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 в пользу Чилича, занимающего седьмое в рейтинге ATP, Изнер располагается на 10-й строчке.

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Ранее в рамках этой же группы встретились серб Новак Джокович (1) и немец Александр Зверев (5). Матч завершился победой представителя Сербии со счетом 6:4, 6:1. Во встречах первого тура Чилич проиграл Звереву (6:7 (5:7), 6:7 (1:7)), а Изнер уступил Джоковичу (4:6, 3:6).

После двух туров Чилич делит вторую и третью строчки со Зверевым, оба спортсмена одержали одну победу и потерпели одно поражение. Изнер замыкает квартет, проиграв обе встречи. Лидирует в группе Джокович, имеющий две победы. В следующем туре Чилич встретится с Джоковичем, а Изнер сыграет со Зверевым.

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь сильнейших теннисистов мира. Они разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших спортсмена по итогам кругового турнира. Из-за травм не смогли принять участие испанец Рафаэль Надаль (2) и аргентинец Хуан Мартин дель Потро (4), которых заменили соответственно японец Кей Нисикори (9) и Изнер.

Общий призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $8 млн. Соревнования завершатся 18 ноября.

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