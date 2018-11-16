Федерер обыграл Андерсона в матче Итогового турнира ATP

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Федерера, занимающего третье место в рейтинге ATP, Тим располагается на восьмой строчке.

В турнирной таблице группы Федерер и Андерсон заняли первые два места и вышли в полуфинал соревнований. Их соперники определятся по итогам матчей группы Густаво Куэртена, которые пройдут в пятницу.