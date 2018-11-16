Федерер обыграл Андерсона в матче Итогового турнира ATP
ТАСС, 16 ноября. Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над южноафриканцем Кевином Андерсоном в матче третьего тура группы Ллейтона Хьюитта Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 16 ноября. Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над южноафриканцем Кевином Андерсоном в матче третьего тура группы Ллейтона Хьюитта Итогового турнира Ассоциации
Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Федерера, занимающего третье место в рейтинге ATP, Тим располагается на восьмой строчке.
В турнирной таблице группы Федерер и Андерсон заняли первые два места и вышли в полуфинал соревнований. Их соперники определятся по итогам матчей группы Густаво Куэртена, которые пройдут в пятницу.
В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь сильнейших теннисистов мира. Они разбиты на две группы, из которых в полуфинал выходят по два лучших спортсмена по итогам кругового турнира.
Общий призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $8 млн. Соревнования завершатся 18 ноября.