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00:50 (мск), источник: ТАСС

Федерер обыграл Андерсона в матче Итогового турнира ATP

ТАСС, 16 ноября. Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над южноафриканцем Кевином Андерсоном в матче третьего тура группы Ллейтона Хьюитта Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Лондоне.

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Источник: AP 2018

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Федерера, занимающего третье место в рейтинге ATP, Тим располагается на восьмой строчке.

В турнирной таблице группы Федерер и Андерсон заняли первые два места и вышли в полуфинал соревнований. Их соперники определятся по итогам матчей группы Густаво Куэртена, которые пройдут в пятницу.

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь сильнейших теннисистов мира. Они разбиты на две группы, из которых в полуфинал выходят по два лучших спортсмена по итогам кругового турнира. Из-за травм не смогли принять участие в соревнованиях испанец Рафаэль Надаль (2) и аргентинец Хуан Мартин дель Потро (4), которых заменили японец Кей Нисикори и американец Джон Изнер (10).

Общий призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $8 млн. Соревнования завершатся 18 ноября.

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