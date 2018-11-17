Борьба с привилегиями. Почему игроки недовольны особым статусом Федерера

Давным-давно не секрет, что все топовые игроки получают серьёзные деньги только за факт своего участия в необязательных турнирах. Поскольку к числу обязательных относятся только «Шлемы» и «Мастерсы», так что тратиться на звёздных участников вынуждены организаторы всех соревнований более низких категорий. Но в случае с Роджером Федерером список обязательных турниров ещё меньше: он старше 30 лет, он провёл в туре больше 12 сезонов и больше 600 матчей. Да что там провёл — он выиграл больше, намного больше 600 матчей (на данный момент — 1180). Согласно официальному регламенту, соответствие этим требованиям даёт игрокам свободу пропускать соревнования без применения к ним штрафных санкций. В женском туре, кстати, этим с удовольствием пользуется, например, Серена Уильямс.
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«Директор Australian Open работает в интересах Федерера»
Но не всем нравится особое отношение к одной из живых (живых — в смысле продолжающих выступать в профессиональном туре) легенд тенниса. Резко против высказался 36-летний француз Жюльен Беннето, который недавно провёл свой прощальный матч на «Мастерсе» в Париже в парном разряде, а со следующего сезона будет капитаном женской сборной Франции в Кубке Федерации.
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«Кубок Лэйвера проводится одновременно с турнирами в Санкт-Петербурге и Меце, однако из-за авторитета Федерера против этого никто не возражает. В то же время сам Роджер выразил недовольство обновлённым форматом Кубка Дэвиса, который по датам пересекался с Кубком Лэйвера. Директор Australian Open также работает в интересах Федерера. На двух последних турнирах Роджер провёл почти все свои матчи вечером, а Джоковичу приходилось играть во время жары. Кроме того, ATP не может внедрить тренерские тайм-ауты и другие нововведения только из-за того, что их не поддерживает Федерер. Швейцарец просит огромные гонорары. Организаторы турнира в Дубае не нашли таких больших денег, и Роджер туда не приехал. Слышал, что вместо миллиона долларов он потребовал больше двух».
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«В самом конце турнира правила поменялись»
Поддержал Беннето Марин Чилич. Хорвата можно понять — именно он проиграл Федереру финал Australian Open — 2018, причём в пяти партиях. Напомним, что женский финал проходил под открытым небом, несмотря на жару, а на мужской финал организаторы решили её закрыть.
«Тяжело что-то сказать по поводу ситуации с Федерером. Роджер невероятно популярен в теннисном мире, поэтому вполне логично, что организаторы турнира хотят, чтобы он играл в вечерних сессиях турниров. Что касается меня, то я действительно был недоволен действиями организаторов в Мельбурне. На протяжении всего турнира действовало одно правило, а в конце всё поменялось. Организаторы должны быть последовательными во всём — вот что главное. По другим вопросам у меня нет никаких претензий к турниру».
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Федерер стоит своих денег
Что касается гонораров, то по-настоящему огромной сумму в два с лишним миллиона долларов не назовёшь. Порядка одного миллиона и Федереру, и Рафаэлю Надалю, и Новаку Джоковичу, и другие топ-игрокам платили ещё в начале этого десятилетия. С тех пор призовые на всех крупных соревнованиях серьёзно выросли — почему вместе с ними не должны расти и стартовые?
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К тому же популярность Роджера настолько велика, что его участие в турнире позволяет отбить такие затраты. Конечно, не на одних только продажах билетов — на деньгах от телевизионных прав, за счёт повышения интереса спонсоров и так далее. В некоторых случаях приезд Федерера способен привести к вливаниям и в экономику региона. Например, после селфи Роджера с куоккой перед Кубком Хопмана — 2018 на острове Роттнест начался настоящий туристический бум, а количество запросов Роттнеста в поисковых системах выросло в четыре раза!
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«Беннето получает больше благодаря Федереру»
Один из главных соперников (и в то же время друзей) Роджера, Новак, встал на его сторону. «Это спорный вопрос, ведь в какой-то мере он заслуживает особого статуса. Он шестикратный чемпион Australian Open и, возможно, лучший игрок в истории. Его хотят видеть на центральном корте и в прайм-тайм. Здесь нет серьёзной проблемы.
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Я понимаю точку зрения Жюльена. Иногда кажется, что некоторые игроки из года в год получают больше преимуществ на определённых турнирах. Но не нужно забывать, что Федерер повышает доходы в теннисе, привлекает внимание и так далее. Жюльен и другие парни получают больше как раз благодаря тому, сколько Роджер сделал для нашего спорта.
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«В любом виде спорта особое отношение к звёздам»
Директор Australian Open Крэйг Тили объяснил всё звёздным статусом швейцарца. «Игроки и болельщики всегда в приоритете, когда мы составляем расписание, но удовлетворить все пожелания мы не можем. Стоит сказать, что Роджер Федерер — уникальный игрок, которого считают одной из главных звёзд в мире спорта. В Австралии его регулярно признают любимцем болельщиков. Фанаты хотят, чтобы он играл на больших аренах, и трансляторы ставят его матчи в прайм-тайм.
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Не думаю, что есть директоры турниров, которые не учитывают такие факторы при составлении расписания. По отношению к звёздам такое происходит не только в теннисе, а в спорте в целом.
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«Иногда мне помогают, иногда — нет»
Сам Роджер высказался достаточно дипломатично. «Не думаю, что мне стоит это комментировать. Пожалуй, лучше отложить эту тему в сторону, чем сказать что-то, чтобы журналистам было о чём писать. Иногда меня спрашивают, хочу ли я сыграть в понедельник или во вторник. Иногда спрашивают, хочу ли я играть днём или вечером. Иногда эти вопросы адресуют моему агенту. Иногда говорят мне, например: «В Азии хотят, чтобы ты играл вечером».
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Да, иногда наше слово имеет значение. Я просил поставить мой матч на US Open на понедельник, а играл вечером во вторник. Иногда мне помогают, иногда нет. Но многие из приведённых фактов не являются правдивыми. Я знаю Жюльена уже на протяжении долгих лет. Думаю, что все его слова были вырваны из контекста.
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