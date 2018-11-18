Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Ванкувер Кэнакс0
Монреаль Канадиенс0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Оттава Сенаторз0
Питтсбург Пингвинз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Йорк Рейнджерс2
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина Харрикейнз0
Коламбус Блю Джэкетс1
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота Уайлд2
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Футбол. Лига наций
17.11
Италия0
Португалия0
Футбол. Лига наций
17.11
Албания0
Шотландия4
Футбол. Лига наций
17.11
Румыния3
Литва0
Хоккей. НХЛ
17.11
Нью-Джерси ДэвилзОТ2
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
17.11
Филадельфия ФлайерзОТ5
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Футбол. Лига наций
17.11
Турция0
Швеция1
Футбол. Лига наций
17.11
Азербайджан2
Фарерские острова0
Футбол. Лига наций
17.11
Мальта0
Косово5
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор
Томь
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Салават Юлаев
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки
Сочи
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Шинник
Хоккей. КХЛ
17.11
Ак БарсБ2
Динамо Р1
Хоккей. КХЛ
17.11
Нефтехимик1
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
17.11
Торпедо НН4
Слован1
Футбол. Лига наций
17.11
Сербия2
Черногория1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Мордовия
Все события
Фоторепортажи
22Еще один мировой рекорд Алины Загитовой
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
02:02 (мск), источник: Р-Спорт

Джокович победил Андерсона и стал вторым финалистом итогового турнира АТР

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Серб Новак Джокович нанес поражение южноафриканцу Кевину Андерсону и завоевал вторую путевку в финал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.

Наверх
Источник: Reuters

Полуфинальная встреча, продолжавшаяся 1 час 15 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Джоковича. Счет личных встреч стал 8−1 в пользу серба.

Соперником первой ракетки мира в финальном матче будет представитель Германии Александр Зверев.

Призовой фонд турнира составляет 8,5 миллиона долларов.

 "Русские забыли дома допинг": что говорят в Германии об игре сборной России
Транькову угрожают после слов о Загитовой
Загитова побеждает в Москве и выходит в Финал Гран-при
Шипулин не попал в сборную России
Тарасова и Морозов победили на этапе Гран-при в Москве
Луческу никому не помог. Для России все решится в Швеции
ЦСКА обыграл «Нефтехимик» и одержал девятую победу подряд
Португалия примет финальный турнир Лиги наций в июне 2019 года
Гол Митровича принес сборной Сербии победу над черногорцами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь