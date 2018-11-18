Джокович победил Андерсона и стал вторым финалистом итогового турнира АТР
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Серб Новак Джокович нанес поражение южноафриканцу Кевину Андерсону и завоевал вторую путевку в финал итогового турнира Ассоциации
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Серб Новак Джокович нанес поражение южноафриканцу Кевину Андерсону и завоевал вторую путевку в финал итогового турнира Ассоциации
Полуфинальная встреча, продолжавшаяся 1 час 15 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Джоковича. Счет личных встреч стал 8−1 в пользу серба.
Соперником первой ракетки мира в финальном матче будет представитель Германии Александр Зверев.
Призовой фонд турнира составляет 8,5 миллиона долларов.