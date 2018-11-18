Американские теннисисты Брайан и Сок победили на Итоговом турнире АТР в парном разряде

Источник: AP 2018

В финале Брайан и Сок обыграли французов Пьера-Юга Эрбера и Николя Маю. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 5:7, 6:1, 13:11 в пользу американцев.

Майк Брайан выиграл Итоговый турнир ATP в парном разряде в пятый раз, четыре раза он побеждал в паре с братом Бобом Брайаном, который не может выступать по причине травмы.