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20:33 (мск), источник: ТАСС

Американские теннисисты Брайан и Сок победили на Итоговом турнире АТР в парном разряде

ТАСС, 18 ноября. Американские теннисисты Майк Брайан и Джек Сок стали победителями Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в парном разряде. Соревнования проходят в Лондоне.

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Источник: AP 2018

В финале Брайан и Сок обыграли французов Пьера-Юга Эрбера и Николя Маю. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 5:7, 6:1, 13:11 в пользу американцев.

Майк Брайан выиграл Итоговый турнир ATP в парном разряде в пятый раз, четыре раза он побеждал в паре с братом Бобом Брайаном, который не может выступать по причине травмы.

В Итоговом турнире ATP принимали участие девять сильнейших пар мира. Они были распределены на две группы, из которых в полуфинал вышли по две пары. Общий призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $8 млн.

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