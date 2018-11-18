Американские теннисисты Брайан и Сок победили на Итоговом турнире АТР в парном разряде
ТАСС, 18 ноября. Американские теннисисты Майк Брайан и Джек Сок стали победителями Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 18 ноября. Американские теннисисты Майк Брайан и Джек Сок стали победителями Итогового турнира Ассоциации
В финале Брайан и Сок обыграли французов
Майк Брайан выиграл Итоговый турнир ATP в парном разряде в пятый раз, четыре раза он побеждал в паре с братом Бобом Брайаном, который не может выступать по причине травмы.
В Итоговом турнире ATP принимали участие девять сильнейших пар мира. Они были распределены на две группы, из которых в полуфинал вышли по две пары. Общий призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $8 млн.