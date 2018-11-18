Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Швейцария3
Бельгия2
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Венгрия2
Финляндия0
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Греция0
Эстония1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Испания0
Босния и Герцеговина0
Хоккей. НХЛ
19.11
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
19.11
Чикаго Блэкхокс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс2
Даллас Старз6
Футбол. Лига наций
20:00
Северная Ирландия1
Австрия2
Футбол. Лига наций
20:00
Молдавия1
Люксембург1
Футбол. Лига наций
20:00
Сан-Марино0
Беларусь2
Хоккей. НХЛ
19.11
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
19.11
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Футбол. Первый дивизион
19:00
Зенит-20
Луч1
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА2
Металлург Мг1
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит4
Локомотив3
Футбол. Лига наций
17:00
Англия2
Хорватия1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика2
Чертаново0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел3
Авангард К2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир1
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-21
Мордовия2
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс0
Салават Юлаев3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород1
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки0
Сочи0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-21
Шинник4
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь6
ХК Динамо4
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь1
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор0
Томь0
Все события
Фоторепортажи
13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
22:43 (мск), источник: ТАСС

Немецкий теннисист Зверев стал победителем Итогового турнира ATP

ТАСС, 18 ноября. Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу спортсмена из Германии.

Читайте также
Зверев обыграл Федерера и стал первым финалистом итогового турнира ATP

21-летний Зверев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, второй раз принимал участие в Итоговом турнире, в прошлом году он не смог выйти из группы. Для представителя Германии этот титул стал 10-м в карьере. На турнирах серии Большого шлема он ни разу не проходил дальше четвертьфинала, а свой первый трофей завоевал на турнире ATP в Санкт-Петербурге в 2016 году. В 2018 году он также выиграл турниры в Вашингтоне, Мадриде и Мюнхене.

Зверев — третий представитель Германии, победивший на Итоговом турнире ATP, после Бориса Беккера (1988, 1992, 1995) и Михаэля Штиха (1993). Он является сыном советского теннисиста Александра Зверева.

31-летний Джокович, являющийся первой ракеткой мира, играл в Итоговом турнире ATP в 11-й раз, серб становился победителем соревнований пять раз, еще два раза играл в финале.

В активе Джоковича 72 титула ATP за карьеру. Он проиграл второй финал за две недели, 4 ноября в решающем матче турнира в Париже он уступил россиянину Карену Хачанову.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Российские теннисисты выигрывали его один раз — Николай Давыденко в 2009 году. Последние 10 сезонов турнир проводится в Лондоне. Призовой фонд завершившихся соревнований составил $8 млн.

 Черчесов рассказал, почему россияне проиграли немцам
Каррере нашли работу в Италии
Англия мстит хорватам за ЧМ. До победы в Лиге наций — два матча
Пять пострадавших: 17-летняя гонщица устроила жуткую аварию
«Здесь главный я»: Флойд не принимает условия Хабиба
Спортивный директор «Барселоны» не исключил возвращения Неймара
Загитова отказалась говорить о Медведевой
Россиянин впервые выиграл этап КМ по прыжкам с трамплина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь