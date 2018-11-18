Немецкий теннисист Зверев стал победителем Итогового турнира ATP
ТАСС, 18 ноября. Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 18 ноября. Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Итогового турнира Ассоциации
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу спортсмена из Германии.
21-летний Зверев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, второй раз принимал участие в Итоговом турнире, в прошлом году он не смог выйти из группы. Для представителя Германии этот титул стал 10-м в карьере. На турнирах серии Большого шлема он ни разу не проходил дальше четвертьфинала, а свой первый трофей завоевал на турнире ATP в
Зверев — третий представитель Германии, победивший на Итоговом турнире ATP, после Бориса Беккера (1988, 1992, 1995) и Михаэля Штиха (1993). Он является сыном советского теннисиста Александра Зверева.
31-летний Джокович, являющийся первой ракеткой мира, играл в Итоговом турнире ATP в 11-й раз, серб становился победителем соревнований пять раз, еще два раза играл в финале.
Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Российские теннисисты выигрывали его один раз — Николай Давыденко в 2009 году. Последние 10 сезонов турнир проводится в Лондоне. Призовой фонд завершившихся соревнований составил $8 млн.