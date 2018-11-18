Немецкий теннисист Зверев стал победителем Итогового турнира ATP

Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу спортсмена из Германии.

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21-летний Зверев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, второй раз принимал участие в Итоговом турнире, в прошлом году он не смог выйти из группы. Для представителя Германии этот титул стал 10-м в карьере. На турнирах серии Большого шлема он ни разу не проходил дальше четвертьфинала, а свой первый трофей завоевал на турнире ATP в Санкт-Петербурге в 2016 году. В 2018 году он также выиграл турниры в Вашингтоне, Мадриде и Мюнхене.

Зверев — третий представитель Германии, победивший на Итоговом турнире ATP, после Бориса Беккера (1988, 1992, 1995) и Михаэля Штиха (1993). Он является сыном советского теннисиста Александра Зверева.

31-летний Джокович, являющийся первой ракеткой мира, играл в Итоговом турнире ATP в 11-й раз, серб становился победителем соревнований пять раз, еще два раза играл в финале.

В активе Джоковича 72 титула ATP за карьеру. Он проиграл второй финал за две недели, 4 ноября в решающем матче турнира в Париже он уступил россиянину Карену Хачанову.