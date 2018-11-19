Зверев уверен, что сможет конкурировать с Джоковичем и Федерером в следующем году

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Зверев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, победил первую ракетку мира Джоковича со счетом 6:4, 6:3 и стал победителем Итогового турнира, который прошел в Лондоне. В полуфинальном матче 21-летний немец обыграл третьего номера рейтинга швейцарца Роджера Федерера.

«Этот трофей означает очень много для меня, ведь на Итоговом турнире вы играете только против лучших теннисистов. Удивительно, что я смог выиграть этот титул, обыграв в полуфинале и финале таких игроков, как Федерер и Джокович. Я невероятно счастлив и очень горжусь этим моментом», — сказал Зверев.

На групповом этапе турнира Джокович обыграл Зверева со счетом 6:4, 6:1. «Мой тренер Иван Лендл проанализировал матч, который я сыграл с Новаком несколько дней назад и рассказал мне несколько вещей. Сегодня я был более агрессивным и пытался быстро отвечать на удары соперника», — отметил немецкий теннисист.

Зверев является сыном советского теннисиста Александра Зверева. «Мой папа тот человек, который дал мне базу. Он научил меня игре в теннис. Мой отец заслуживает наибольшего уважения. Я очень благодарен ему за это», — сказал победитель турнира.