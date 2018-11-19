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09:39 (мск), источник: ТАСС

Зверев уверен, что сможет конкурировать с Джоковичем и Федерером в следующем году

ТАСС, 19 ноября. Немецкий теннисист Александр Зверев, одержавший победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), уверен, что сможет и дальше конкурировать с ним. Слова Зверева приводит пресс-служба ATP.

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Источник: Reuters

Зверев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, победил первую ракетку мира Джоковича со счетом 6:4, 6:3 и стал победителем Итогового турнира, который прошел в Лондоне. В полуфинальном матче 21-летний немец обыграл третьего номера рейтинга швейцарца Роджера Федерера.

«Этот трофей означает очень много для меня, ведь на Итоговом турнире вы играете только против лучших теннисистов. Удивительно, что я смог выиграть этот титул, обыграв в полуфинале и финале таких игроков, как Федерер и Джокович. Я невероятно счастлив и очень горжусь этим моментом», — сказал Зверев.

На групповом этапе турнира Джокович обыграл Зверева со счетом 6:4, 6:1. «Мой тренер Иван Лендл проанализировал матч, который я сыграл с Новаком несколько дней назад и рассказал мне несколько вещей. Сегодня я был более агрессивным и пытался быстро отвечать на удары соперника», — отметил немецкий теннисист.

Зверев является сыном советского теннисиста Александра Зверева. «Мой папа тот человек, который дал мне базу. Он научил меня игре в теннис. Мой отец заслуживает наибольшего уважения. Я очень благодарен ему за это», — сказал победитель турнира.

Относительно следующего сезона Зверев отметил, что Джокович и Федерер продолжат конкурировать на крупных турнирах. «Но я сделаю все возможное, чтобы соревноваться с ними, чувствую, что смогу это сделать. Я все еще очень молод. Надеюсь, в следующем сезоне смогу играть лучше, чем в этом, хотя это был хороший год».

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