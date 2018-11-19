Павлюченкова поднялась на 42-ю строчку в рейтинге WTA
В обновлённом рейтинге WTA от 19 ноября российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 42-ю строчку.
В обновлённом рейтинге WTA от 19 ноября российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 42-ю строчку.
В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 19 ноября
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921.
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5875.
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5586.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5350.
5 (5). Наоми Осака (Япония) — 5115.
6 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4630.
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415.
…
29 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1602…
42 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160…
57 (57). Екатерина Макарова (Россия) — 972…
72 (71). Екатерина Александрова (Россия) — 803…
75 (74). Евгения Родина (Россия) — 779…
92 (92). Маргарита Гаспарян (Россия) — 666…
94 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 656…
98 (97). Анна Блинкова (Россия) — 639.