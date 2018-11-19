19-летняя казахстанка продолжает «взлет» в рейтинге WTA

Первая тройка сильнейших теннисисток мира, как и на прошлой неделе, выглядит следующим образом: 1 — Симона Халеп (Румыния), 2 — Анжелика Кербер (Германия), 3 — Каролин Возняцки (Дания).

Казахстанские теннисистки Юлия Путинцева и Зарина Дияс сохранили за собой 45-ю и 90-ю строчки соответственно. 19-летняя Елена Рыбакина сделала еще один «рывок» вверх и расположилась на 176-й позиции рейтинга, отыграв на этой неделе 9 пунктов.