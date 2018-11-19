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13:09 (мск), источник: Sports.kz

19-летняя казахстанка продолжает «взлет» в рейтинге WTA

Опубликована обновленная версия рейтингов Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

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Первая тройка сильнейших теннисисток мира, как и на прошлой неделе, выглядит следующим образом: 1 — Симона Халеп (Румыния), 2 — Анжелика Кербер (Германия), 3 — Каролин Возняцки (Дания).

Казахстанские теннисистки Юлия Путинцева и Зарина Дияс сохранили за собой 45-ю и 90-ю строчки соответственно. 19-летняя Елена Рыбакина сделала еще один «рывок» вверх и расположилась на 176-й позиции рейтинга, отыграв на этой неделе 9 пунктов.

Галина Воскобоева в таблице парного разряда поднялась на одно место, став 63-й.

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