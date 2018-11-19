Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал1
Спартак2
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур1
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Слован
Футбол. Лига наций
20:00
Андорра
Латвия
Футбол. Лига наций
20:00
Грузия
Казахстан
Футбол. Сборные
21:30
Катар
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Словакия
Футбол. Лига наций
22:45
Дания
Ирландия
Футбол. Лига наций
22:45
Болгария
Словения
Футбол. Лига наций
22:45
Кипр
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Македония
Гибралтар
Футбол. Лига наций
22:45
Лихтенштейн
Армения
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм ДаксОТ3
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз3
Вегас Голден Найтс6
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго Блэкхокс3
Миннесота Уайлд1
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина Харрикейнз2
Нью-Джерси Дэвилз1
Все события
Фоторепортажи
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
13:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Александрова заняла вторую строчку в чемпионской гонке WTA, Родина — седьмую

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 19 ноября первую строчку заняла представительница Таиланда Луксика Кумкхум.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россиянка Екатерина Александрова располагается на второй позиции. Её соотечественница Евгения Родина занимает седьмую строчку.

Читайте также
Российская теннисистка Александрова вышла в финал турнира в Австрии

Чемпионская гонка WTA. 19 ноября
1 (33). Луксика Кумкхум (Таиланд) — 185.
2 (1). Екатерина Александрова (Россия) — 160.
3 (9999). Пэн Шуай (Китай) — 160.
4 (2). Ивана Йорович (Сербия) — 155.
5 (3). Белинда Бенчич (Швейцария) — 130.
6 (77). Лорен Дэвис (США) — 111.
7 (4). Евгения Родина (Родина) — 95.
8 (9999). Сабина Лисицки (Германия) — 95.
9 (5). Чжэн Сайсай (Китай) — 85.
10 (7). Николь Гиббз (США) — 85.

15 (9999). Софья Жук (Россия) — 58…
17 (10). Вера Звонарёва (Россия) — 57.
18 (9999). Виталия Дьяченко (Россия) — 57.
21 (11). Маргарита Гаспарян (Россия) — 57.
28 (14). Валентина Ивахненко (Россия) — 50…
31 (50). Валерия Савиных (Россия) — 48…
37 (47). Полина Монова (Россия) — 36…
50 (28). Анна Блинкова (Россия) — 29…
65 (44). Ольга Дорошина (Россия) — 23…
76 (50). Екатерина Яшина (Россия) — 19…
76 (69). Анна Моргина (Россия) — 19.

 Российскую фигуристку нагло засудили в Японии!
Боец ММА вступил в драку со спецназом и пожалел!
А вы спрашивали, зачем нужна Лига наций! Убойный день в Европе
«Шипулин всех победит. Потом». Если вообще выйдет на лыжню
Дацюк поведал о проблеме СКА. В клубе-олигархе много недовольных
ЦСКА — «Слован» и другие матчи игрового дня КХЛ
Угроза доминированию Загитовой. Конкурентки дышат в спину
СМИ узнали о задержании Аленичева за вождение в пьяном виде
Названы лучшие игроки недели КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь