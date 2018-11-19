Новак Джокович — лидер сезон по количеству побед над игроками из Топ-10
Сербский теннисист Новак Джокович завершил сезон с лучшими в Туре показателями против игроков из Топ-10.
Сербский теннисист Новак Джокович завершил сезон с лучшими в Туре показателями против игроков из Топ-10.
1. Новак Джокович — 15 побед и четыре поражения
2. Рафаэль Надаль — 10 побед и три поражения
3. Александр Зверев — восемь побед и шесть поражений
4. Хуан Мартин Дель Потро — семь побед и четыре поражения
5. Кеи Нишикори — семь побед и девять поражений
6. Борна Чорич — шесть побед и восемь поражений
7. Стефанос Циципас — шесть побед и десять поражений.
У швейцарца Роджера Федерера, завершившего год третьей ракеткой мира, четыре победы и шесть поражений.