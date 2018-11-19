Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Андорра0
Латвия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Грузия0
Казахстан0
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА1
Слован0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь3
Сочи2
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо НН1
Авангард1
Футбол. Сборные
21:30
Катар
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Словакия
Футбол. Лига наций
22:45
Дания
Ирландия
Футбол. Лига наций
22:45
Болгария
Словения
Футбол. Лига наций
22:45
Кипр
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Македония
Гибралтар
Футбол. Лига наций
22:45
Лихтенштейн
Армения
Хоккей. НХЛ
20.11
Торонто Мэйпл Ливз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
20.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
20.11
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
20.11
Монреаль Канадиенс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
20.11
Оттава Сенаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал2
Спартак4
Хоккей. КХЛ
12:30
АмурБ3
Динамо Мн4
Хоккей. НХЛ
20.11
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
20.11
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
20.11
Калгари Флэймз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
20.11
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
Все события
Фоторепортажи
10Золото Алины Загитовой в Москве
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
19:02 (мск), источник: GoTennis.ru

Новак Джокович — лидер сезон по количеству побед над игроками из Топ-10

Сербский теннисист Новак Джокович завершил сезон с лучшими в Туре показателями против игроков из Топ-10.

Наверх
Источник: AP 2018

1. Новак Джокович — 15 побед и четыре поражения
2. Рафаэль Надаль — 10 побед и три поражения
3. Александр Зверев — восемь побед и шесть поражений
4. Хуан Мартин Дель Потро — семь побед и четыре поражения
5. Кеи Нишикори — семь побед и девять поражений
6. Борна Чорич — шесть побед и восемь поражений
7. Стефанос Циципас — шесть побед и десять поражений.

У швейцарца Роджера Федерера, завершившего год третьей ракеткой мира, четыре победы и шесть поражений. ﻿

Гвидо Андреоцци впервые в карьере войдёт в Топ-100 рейтинга ATP
Как Кононов меняет «Спартак»
Олег Романцев прокомментировал инцидент с задержанием Аленичева
Глава Ла Лиги призвал исключить «ПСЖ» и «Манчестер Сити» из ЛЧ
Кто все эти люди? Неожиданные новички сборной России по биатлону
Антуан Гризманн назвал лучшего тренера для сборной Франции
Криштиану Роналду: До сих пор сержусь на Месута Озила
Corriere dello Sport: Погба согласился вернуться в «Ювентус»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь