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20:30 (мск), источник: ТАСС

Хачанов назван теннисистом года на церемонии премии «Русский Кубок»

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов получил премию «Русский Кубок» в номинации «Теннисист года в России». Об этом было объявлено в ходе церемонии вручения 25-й ежегодной национальной теннисной премии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: AP 2018

«Хочу поблагодарить [президента Федерации тенниса России Шамиля] Тарпищева и федерацию за награду, это честь для меня, — заявил Хачанов. — В следующем сезоне надеюсь продолжать также и оправдывать ваши надежды».

«Конечно, этот сезон стал отличным для Хачанова, который выиграл и в Париже, и в Москве на “ВТБ Кубке Кремля”. Очень жаль, что он не участвовал в Итоговом турнире АТР, — сказал ТАСС Тарпищев. — Хачанов первым из плеяды молодых и талантливых наших игроков сумел проявить себя».

В феврале Хачанов одержал победу на турнире ATP в Марселе, в октябре стал победителем турнира «ВТБ Кубок Кремля», который прошел в Москве, в ноябре выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже. Он закончил год на 11-м месте в мировом рейтинге.

Михаил Южный, завершивший в 2018 году карьеру, получил награду «За вклад в развитие тенниса». Тренер Южного Борис Собкин победил в номинации «Тренер на все времена».

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