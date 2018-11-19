Хачанов назван теннисистом года на церемонии премии «Русский Кубок»

Источник: AP 2018

«Хочу поблагодарить [президента Федерации тенниса России Шамиля] Тарпищева и федерацию за награду, это честь для меня, — заявил Хачанов. — В следующем сезоне надеюсь продолжать также и оправдывать ваши надежды».

«Конечно, этот сезон стал отличным для Хачанова, который выиграл и в Париже, и в Москве на “ВТБ Кубке Кремля”. Очень жаль, что он не участвовал в Итоговом турнире АТР, — сказал ТАСС Тарпищев. — Хачанов первым из плеяды молодых и талантливых наших игроков сумел проявить себя».

В феврале Хачанов одержал победу на турнире ATP в Марселе, в октябре стал победителем турнира «ВТБ Кубок Кремля», который прошел в Москве, в ноябре выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже. Он закончил год на 11-м месте в мировом рейтинге.