ATP назвала лидера по сумме заработанных призовых за 2018 год

На втором месте оказался представитель Испании Рафаэль Надаль — 8,66 млн, на третьем — победитель Итогового чемпионата ATP немец Александр Зверев (7,72), на четвёртом — Роджер Федерер из Швейцарии (7,6).

В 2018 году Джокович одержал победы на US Open и Уимблдоне, а также выиграл турниры в Шанхае (Китай) и Цинциннати (США). В финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне серб потерпел поражение от Зверева со счётом 4:6, 3:6.