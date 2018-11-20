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22:38 (мск), источник: Чемпионат.com

ATP назвала лидера по сумме заработанных призовых за 2018 год

В нынешнем сезоне больше всего призовых выиграл сербский теннисист Новак Джокович. Суммарный заработок первой ракетки мира составил 12,6 миллиона долларов, информирует официальный сайт ATP.

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Источник: Reuters

На втором месте оказался представитель Испании Рафаэль Надаль — 8,66 млн, на третьем — победитель Итогового чемпионата ATP немец Александр Зверев (7,72), на четвёртом — Роджер Федерер из Швейцарии (7,6).

В общей сумме теннисисты из первой десятки рейтинга ATP заработали более 64 млн долларов.

В 2018 году Джокович одержал победы на US Open и Уимблдоне, а также выиграл турниры в Шанхае (Китай) и Цинциннати (США). В финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне серб потерпел поражение от Зверева со счётом 4:6, 3:6.

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