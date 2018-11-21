Возняцки, Гёргес, Азаренко, Бушар сыграют на турнире в Окленде

«Думаю, нам удалось собрать очень глубокий и интересный состав участниц. В Окленде выступят признанные суперзвезды, которые всегда здорово выступают у нас. Также мы увидим новые лица, которые хотят заявить о себе», — сказал директор соревнований Карл Бадж.