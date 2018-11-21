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11:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Возняцки, Гёргес, Азаренко, Бушар сыграют на турнире в Окленде

Стал известен список участниц турнира в Окленде, который пройдёт в январе 2019 года.

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Источник: Reuters

В заявку включены датчанка Каролина Возняцки, немка Юлия Гёргес, хорватка Петра Мартич, чешка Барбора Стрыцова, американка Винус Уильямс, бельгийка Кирстен Флипкенс, канадка Эжени Бушар и представительница Беларуси Виктория Азаренко, сообщает RNZ.

«Думаю, нам удалось собрать очень глубокий и интересный состав участниц. В Окленде выступят признанные суперзвезды, которые всегда здорово выступают у нас. Также мы увидим новые лица, которые хотят заявить о себе», — сказал директор соревнований Карл Бадж.

В минувшем розыгрыше турнира титул завоевала Юлия Гёргес, победившая в финале Каролину Возняцки со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

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