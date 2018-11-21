Винус Уильямс разрешила иск об аварии со смертельным исходом до суда
Теннисистка Винус Уильямс достигла досудебного урегулирования с семьей Джерома Барсона, погибшего в автомобильной аварии с участием американской спортсменки.
Теннисистка Винус Уильямс достигла досудебного урегулирования с семьей Джерома Барсона, погибшего в автомобильной аварии с участием американской спортсменки.
В ходе ДТП, случившегося 9 июня 2017 года во Флориде, внедорожник Уильямс столкнулся с автомобилем родственницы 78-летнего Барсона. Пострадавший ехал на пассажирском сиденье, он получил серьезные ранения и через две недели скончался в больнице.
Семья Барсона подала на Уильямс в суд, однако записи камер видеонаблюдения с места аварии показали, что теннисистка не нарушала правила движения. В отчете полиции говорится, что неопознанный третий автомобиль помешал движению Уильямс и привел к неразберихе, которая закончилась аварией.
Детали соглашения между сторонами не раскрываются.
Источник: Associated Press