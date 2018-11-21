Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур0
Спартак0
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Авангард
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксОТ3
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Витязь
Футбол. Сборные
04:00
Панама1
Эквадор2
Футбол. Сборные
04:00
Сальвадор1
Гаити0
Футбол. Сборные
03:30
Перу2
Коста-Рика3
Футбол. Сборные
03:15
Чили4
Гондурас1
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина2
Мексика0
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России крупно проиграла команде Германии
1315 лет победе России над Уэльсом
11:49 (мск), источник: Матч ТВ

Винус Уильямс разрешила иск об аварии со смертельным исходом до суда

Теннисистка Винус Уильямс достигла досудебного урегулирования с семьей Джерома Барсона, погибшего в автомобильной аварии с участием американской спортсменки.

Наверх
Источник: AP 2018

В ходе ДТП, случившегося 9 июня 2017 года во Флориде, внедорожник Уильямс столкнулся с автомобилем родственницы 78-летнего Барсона. Пострадавший ехал на пассажирском сиденье, он получил серьезные ранения и через две недели скончался в больнице.

Семья Барсона подала на Уильямс в суд, однако записи камер видеонаблюдения с места аварии показали, что теннисистка не нарушала правила движения. В отчете полиции говорится, что неопознанный третий автомобиль помешал движению Уильямс и привел к неразберихе, которая закончилась аварией.

Детали соглашения между сторонами не раскрываются.

Источник: Associated Press

 Александр Сонг: «Я потерял в Казани год жизни и карьеры»
До биатлонного отбора остались сутки. Что имеем?
Сборная Швеции не пустила команду России в элиту Лиги наций
Призеры ЧМ-2018 не сумели выйти в финальную стадию Лиги наций
Интриги КХЛ: «Авангард» проиграет, «Сочи» не остановит ЦСКА
Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова
Ибрагимович запросил у «Милана» два миллиона евро за полгода
Журналист назвал имя нового обладателя «Золотого мяча»
Вратарь России: Кто такой Уитни, чтобы так говорить о женщинах?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь