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20:09 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко начнет теннисный сезон в Новой Зеландии

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко начнет новый теннисный сезон на турнире в Окленде (Новая Зеландия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Экс-первая ракетка Беларуси не впервые стартует на этих соревнованиях. Годом ранее Виктория Азаренко также начинала выступление в Окленде. Этот турнир она будет рассматривать как этап подготовки к Открытому чемпионату Австралии, победителем которого белоруска становилась дважды.

Арина Соболенко, занимающая 11-е место в рейтинге WTA, планирует начать выступление в китайском Шэньчжене. Всемирная женская теннисная ассоциация назвала главные сенсации сезона 2018 года. В этом списке на четвертом месте победа Арины Соболенко над Каролин Возняцки во втором круге турнира в Монреале.

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