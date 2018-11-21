Виктория Азаренко начнет теннисный сезон в Новой Зеландии

Экс-первая ракетка Беларуси не впервые стартует на этих соревнованиях. Годом ранее Виктория Азаренко также начинала выступление в Окленде. Этот турнир она будет рассматривать как этап подготовки к Открытому чемпионату Австралии, победителем которого белоруска становилась дважды.