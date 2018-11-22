Кукушкин: Играть среди лучших — вызов для меня

Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин в интервью корреспонденту Prosports.kz подвел итоги минувшего сезона, оценил выступление сборной в Кубке Дэвиса и Азиаде-2018, а также поведал о планах на следующий год.

— Как вы оцениваете прошедший сезон?

— В целом сезон был хороший. Как и всегда, со своими взлетами и падениями. Очень здорово, что я его завершил на лучшей позиции в рейтинге по итогам года в своей карьере — 53 строчка. Я никогда раньше так хорошо не заканчивал сезон, поэтому очень доволен и смело могу назвать его успешным.

— Можно считать турнир в Вене самым успешным для вас в этом году?

— Конечно, да, так как в первый раз в жизни сыграл в полуфинале турнира серии ATP-500. Это достаточно серьезное достижение, тем более на таком сильном турнире, как в Вене, где был солидный состав участников. Кроме того, я набрал там 200 рейтинговых очков. Это второй результат по количеству баллов на турнирах во всей моей карьере. Неудивительно, что он самый успешный для меня в этом году. Я выиграл пять матчей, обыгрывая много сильных теннисистов, таких как Димитров.

Я никогда раньше так хорошо не заканчивал сезон

— Вы были близки к повторению своего лучшего места в рейтинге (46), то есть попаданию в первую полусотню…

— Это кажется, что близко. На самом деле нужно дальше работать, хорошо выступать на таком же уровне, не снижая обороты. Необходимо также играть стабильно. Это будет моей задачей на следующий сезон, чтобы непросто повторить этот результат, но и попытаться превзойти.

— В этом году вы стали меньше играть на «Челленджерах», поэтому всего один титул в сезоне, для вас лучше выступать среди сильнейших или завоевывать трофеи?

— Очень приятно выигрывать на «Челленджерах», пусть они и не такой высокой категории, как турниры ATP. Да, это хорошо, получаешь рейтинговые очки, но ATP-тур более престижный, там и разыгрывается больше баллов. И играть в таких соревнованиях намного интереснее. Поэтому пока позволяла ситуация, я выступал там. Играть против лучших теннисистов мира, можно сказать, вызов для меня. Кроме того, чтобы достичь наивысшей позиции в рейтинге нужно выступать на турнирах ATP. Поэтому пока позволяет рейтинг и форма, буду играть турниры самого высокого уровня.

— Что можете сказать о выступлении сборной в Кубке Дэвиса этого сезона?

— Выступление сборной в Кубке Дэвиса было хорошее. Все-таки мы прошли в четвертьфинал, то есть попали в восьмерку лучших команд мира. Это очень высокий показатель и достаточно хороший уровень. В первом круге обыграли сборную Швейцарии. Потом проиграли хорватам. Но это очень сильный соперник. Хорваты сейчас будут играть в финале. Мы достойно сыграли в гостях, пусть нам и не удалось победить. Так или иначе, я оцениваю наше выступление, как успешное.

— В Кубке Дэвиса со следующего сезона изменится формат, что думаете по этому поводу?

— После смены формата многие пока не понимают, что будет в итоге. Поживем — увидим. Посмотрим, как приживутся нововведения. Хорошо, что мы начинаем турнир дома против сборной Португалии. Все внимание сейчас уделяем именно этой встрече. Если удастся выиграть, то пробьемся в финальную стадию. Пока, повторюсь, все наши мысли о матче с Португалией. Надеемся на поддержку родных трибун. Мы же в свою очередь сделаем все возможное, чтобы победить.

Не факт, что мне бы удалось там победить на Азиаде

— Что вы знаете о Португалии и каковы шансы пройти дальше?

— Португалия, конечно, очень сильный соперник, у них много хороших игроков. Самый опасный Жоао Соуза. Первый номер команды, в рейтинге стоит выше меня (44 — Прим. автора). Он уже побеждал на крупных турнирах и много лет играет на самом высоком уровне. Есть и другие сильные игроки, так что нельзя расслабляться. Матчи ожидаются очень тяжелые, но мы будем настраиваться только на победу.

— Расстроены ли тем фактом, что теперь меньше будете играть в Астане?

— Конечно, расстроены. Я всегда говорил, что мы любим играть дома. Для нас приятно находиться в Астане, пусть это всего неделя или две в году. Также важна поддержка болельщиков. Как известно дома и стены помогают. Поэтому очень жалко, если теперь будем меньше играть в Казахстане. Так или иначе, мы профессионалы и должны делать свое дело вне зависимости от места проведения матча.

— Со следующего года состав сборной пополнит Александр Бублик, а в перспективе еще и Тимофей Скатов, они усилят команду?

— Конечно, молодые игроки усилят нашу команду. Будет длиннее скамейка запасных, широкий выбор игроков на одиночные и парные матчи, а также появится возможность проводить замены. Они очень хорошие игроки. Бублик уже более-менее раскрылся. Начинает выигрывать в сложных матчах, побеждает на турнирах. Тимофей Скатов тоже в перспективе усилит команду. Оба важны для нас. Уверен, что в будущем они принесут много пользы для сборной.

— В августе без вас сборная Казахстана завоевала три медали на Азиатских играх. Это хороший результат, по-вашему, или же все-таки нужно было везти основной состав, чтобы брать золото?

— К сожалению, в этот раз мне не удалось поучаствовать в Азиатских играх. Наша команда завоевала три медали, но всегда хочется большего. Если не побеждаешь во всех разрядах, то можно сказать, что выступление было неудачным, но, тем не менее, я считаю, что ребята сделали все, что могли на данный момент. Далеко не факт, что мне бы удалось там победить, ведь состав участников был солидный.

— Какие у вас планы на следующий сезон? На каком первом турнире мы вас увидим?