Букмекеры прогнозируют победу хорватов в финале Кубка Дэвиса

Источник: AP 2018

Аналитики БК «Лига Ставок» считают гостей фаворитами с коэффициентом на победу 1,55. И это неудивительно, стоит лишь взглянуть на состав «шашечных». В Лилль отправились Марин Чилич, Борна Чорич, Мате Павич, Франко Скугор и Иван Додиг. Первые двое являются 7-й и 12-й ракетками мира соответственно и будут главной ударной силой хорватов в финале. Павич — один из сильнейших в мире парных игроков, занимающий 3-ю строчку в рейтинге.

У хозяев нет ни одного представителя топ-30 мировой табели о рангах. Капитан французов Янник Ноа вызвал на финал Люку Пуя (32-я строчка рейтинга), Жереми Шарди (42), Жо-Вилфрида Тсонга (261), а также Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю — участников Итогового турнира ATP в Лондоне в парном разряде.

Французы выбрали грунт как покрытие финала, но вряд ли этот выбор даст хозяевам хоть какое-то преимущество. Лучший хорватский игрок Марин Чилич, которому придется играть на грунте после хардового Итогового турнира, и вовсе считает, что шансы на победу равны.

«Трудно назвать фаворита финала. У обеих команд есть своим преимущества. Я буду готов к играм на грунте. У нас уже бывали матчи Кубка Дэвиса, которые следовали за хардовыми турнирами. Я верю, что смогу адаптироваться к условиям, смогу скользить и бегать. Грунт в зале быстрее, чем на открытом воздухе, но, думаю, всё будет нормально», — приводит слова Чилича официальный сайт соревнований.