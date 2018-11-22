Букмекеры прогнозируют победу хорватов в финале Кубка Дэвиса
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Аналитики БК «Лига Ставок» считают гостей фаворитами с коэффициентом на победу 1,55. И это неудивительно, стоит лишь взглянуть на состав «шашечных». В Лилль отправились Марин Чилич, Борна Чорич, Мате Павич, Франко Скугор и Иван Додиг. Первые двое являются 7-й и 12-й ракетками мира соответственно и будут главной ударной силой хорватов в финале. Павич — один из сильнейших в мире парных игроков, занимающий 3-ю строчку в рейтинге.
У хозяев нет ни одного представителя топ-30 мировой табели о рангах. Капитан французов Янник Ноа вызвал на финал Люку Пуя (32-я строчка рейтинга), Жереми Шарди (42),
Французы выбрали грунт как покрытие финала, но вряд ли этот выбор даст хозяевам хоть
«Трудно назвать фаворита финала. У обеих команд есть своим преимущества. Я буду готов к играм на грунте. У нас уже бывали матчи Кубка Дэвиса, которые следовали за хардовыми турнирами. Я верю, что смогу адаптироваться к условиям, смогу скользить и бегать. Грунт в зале быстрее, чем на открытом воздухе, но, думаю, всё будет нормально», — приводит слова Чилича официальный сайт соревнований.
Интересно, что летом этого года Франция и Хорватия также играли в финале, но футбольного чемпионата мира. Если тогда «Трехцветные» считались фаворитами и заслуженно победили, то на этот раз их успех можно будет считать неожиданностью. БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,35 на выигрыш хозяев финала Кубка Дэвиса. Однако заключать пари этот исход было бы чересчур опрометчиво. Пусть у французов и сильнее пара, но Чилич и Чорич могут и должны приносить победы в своих встречах. Немаловажен тот факт, что сильнейший французский теннисист