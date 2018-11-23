Шарапова: Когда завершаешь карьеру, всегда появится тот, кто займёт твоё место

«Я уже так много лет выступаю в туре. Я начала карьеру будучи подростком. Кажется, я видела уже много разных поколений игроков. Правда в том, что не только твоё поколение играет в теннис. Ты всегда будешь видеть новичков и больших талантов, прекрасных юниоров, которые совершают переход во взрослый теннис. Это часть теннисной жизни. Когда ты завершаешь карьеру, всегда появится тот, кто займёт твоё место в рейтинге и турнирной сетке. Это реальность. Когда я стала играть в туре, выступали Жюстин, Ким и сёстры Уильямс. Я чувствовала себя самой юной из всех», — цитирует Шарапову Tennis World USA.