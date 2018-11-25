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12:15 (мск), источник: Советский спорт

Хорватский реванш у гальских петухов?

Хорватия против Франции. Правда, на этот раз не футбол, а теннис. В финале Кубка Дэвиса хорваты жаждут реванша и ведут 2−1 перед решающим днем.

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Источник: AFP 2018

Из Лужников в Лилль

— Я был в Москве на стадионе на финале, — рассказал Советскому спорту игрок сборной Хорватии недавняя первая ракетка мира в парном разряде Мате Павич. — но скажу честно, присутствовать при поражении своей команды — совсем не радостное чувство. Поэтому с нетерпением жду реванша на теннисном корте: пришел черед французов почувствовать горечь неудачи, которые мы испытали в финале Кубка мира. Вся наша команда настроена только на победу.

Не только команда, но и воодушевленные хорватские болельщики. В Лилле мелькают майки с московской футбольной символикой. Для стадиона Pierre Mauroy, домашней арены Lille OSC, это вдвойне уместно. Превращение футбольного поля в теннисный корт произошло за 48 часов, попутно надвинули раздвижную крышу, подняли под потолок сотни обогревательных плафонов и открыли двери двадцати тысячам теннисных фанатов.

— Конечно, мы получаем от наших футболистов пожелания победы. Субашич приехал сам и поболел за нас в пятницу, — добавил Павич.

Напутствия Дидье Дешама

Перед последним днем французы отыграли одно очко (в парной встрече) и надежды не теряют. Надеюсь, мы повторим летний успех футболистов и продолжим движение в победном направлении, — откликнулся на хорватский вызов прошлогодний чемпион Кубка Дэвиса и победитель трех турниров Большого Шлема Пьер Эрбер. На пару с Николя Маю они переиграли Ивана Додига и Мате Павича 6−4, 6−4, 3−6, 7−6 (3) при сумасшедшей поддержке родных трибун.

Капитан сборной Франции Янник Ноа также имеет за спиной мощную поддержку своей национальной футбольной сборной.

— Я держу контакт с Дидье Дешамом. Большинство наших теннисистов футбольные фанаты, — признал Янник. — Московскую победу мы ждали двадцать лет. Она принесла огромную радость и гордость за страну, как раз то, что нам и было нужно. Лето получилось очень позитивным, на наших футбольных чемпионов теперь могут равняться новые поколения. Мы сами страстно болели за нашу команду перед телеэкранами, слушали ту же музыку, какую слушали наши футболисты и заряжались победной энергией. Теперь они в свою очередь болеют за нас.

Конечно, в мире спорта нет ничего невозможного, однако остановить седьмую ракетку мира Марина Чилича французам в их нынешнем составе будет не под силу. Для окончательной победы хорватам достаточно из двух воскресных матчах выиграть один.

Наталья Быканова

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