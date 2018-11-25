Хорватские теннисисты стали обладателями Кубка Дэвиса

Сборная Хорватии победила в финале Кубка Дэвиса во второй раз в истории турнира. Ранее хорваты побеждали в 2005 году, а в 2016 году уступили в финале сборной Аргентины (2−3). Сборная Франции является 10-кратным победителем Кубка Дэвиса, французы побеждали в 1927—1932, 1991, 1996, 2001 и 2017 годах.