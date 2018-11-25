Хорватские теннисисты стали обладателями Кубка Дэвиса
ТАСС, 25 ноября. Сборная Хорватии по теннису со счетом 3−1 одержала победу над французской командой в финале Кубка Дэвиса, который завершился во французском Лилле.
ТАСС, 25 ноября. Сборная Хорватии по теннису со счетом 3−1 одержала победу над французской командой в финале Кубка Дэвиса, который завершился во французском Лилле.
В четвертом поединке хорватский теннисист Марин Чилич победил француза Люку Пуи со счетом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.
Сборная Хорватии победила в финале Кубка Дэвиса во второй раз в истории турнира. Ранее хорваты побеждали в 2005 году, а в 2016 году уступили в финале сборной Аргентины (2−3). Сборная Франции является 10-кратным победителем Кубка Дэвиса, французы побеждали в 1927—1932, 1991, 1996, 2001 и 2017 годах.