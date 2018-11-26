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09:22 (мск), источник: Р-Спорт

Донской опустился на 98-е место в рейтинге ATP

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской переместился с 97-й на 98-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

В первой десятке и среди других россиян в топ-100 изменений за прошедшую неделю не произошло. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович. Первой ракеткой России является Карен Хачанов, занимающий 11-е место.

Рейтинг АТР, версия от 26 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9045 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6420,

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6385,

5 (5). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300,

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4250,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4095,

9 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 3590,

10 (10). Джон Изнер (США) — 3155,

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835…

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977…

68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 760…

97 (98). Евгений Донской (Россия) — 594.

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