Донской опустился на 98-е место в рейтинге ATP
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской переместился с 97-й на 98-ю позицию в рейтинге Ассоциации
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской переместился с 97-й на 98-ю позицию в рейтинге Ассоциации
В первой десятке и среди других россиян в топ-100 изменений за прошедшую неделю не произошло. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович. Первой ракеткой России является Карен Хачанов, занимающий 11-е место.
Рейтинг АТР, версия от 26 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9045 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6420,
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6385,
5 (5). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300,
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4250,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4095,
9 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 3590,
10 (10). Джон Изнер (США) — 3155,
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835…
16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977…
68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 760…
97 (98). Евгений Донской (Россия) — 594.